Зерновые батончики мюсли домашнего производства – отличный перекус, здоровая и натуральная еда. И, что важно для многих, они совсем не содержат пшеничной муки! По нашему рецепту батончики получатся слегка более рыхлыми, рассыпчатыми, чем те, что вы обычно покупаете. Однако, если вам понравится вкус батончиков, можно поэкспериментировать с ингредиентами и в следующий раз добиться желаемой консистенции.

Батончики «мюсли» с сухофруктами

Понадобится:

Хлопья овсяные быстрого приготовления торговой марки «Увелка» – 1 стакан;

Яблоко – 1 шт.;

Смесь сухофруктов (чернослив, курага, изюм, клюква, вишня) – 1/2 стакана

Мед - 2 ст.л.;

Оливковое масло – 1 ст.л.;

Разрыхлитель – 1/2 ч.л.;

Соль – щепотка;

* Подготовьте орехи и сухофрукты: орехи крупно нарубите, сухофрукты вымойте, крупные разрежьте на 2-4 части. Слишком сухие залейте горячей водой на некоторое время, для размягчения.

* Овсяные хлопья смешайте с солью и разрыхлителем.

* Яблоко очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте мед, перемешайте до полного растворения меда. Добавьте масло, перемешайте до однородности.

* Добавьте к яблочно-медовой смеси овсяные хлопья и смесь сухофруктов. Вы можете использовать какой-то один вид сухофруктов – например, только курагу, или изюм, или сразу несколько, по желанию. Можно добавить тыквенные или подсолнечные семечки, мак, кунжут.

* Хорошо перемешайте – должна получиться довольно рассыпчатая смесь. На противень, застеленный бумагой для выпечки, выложите эту массу, распределив ее ровным слоем толщиной в 1 – 1,5 см.

* Выпекать примерно 30 минут, при температуре 180–190 градусов. Вынуть из духовки и сразу, пока горячее, нарезать на прямоугольники – при остывании батончики становятся тверже.

* Батончики можно завернуть в пленку или в пергамент поштучно, и брать с собой в путешествие, на работу, на прогулку, или просто подать к чаю-кофе, как вкусный и полезный десерт.

Приятного аппетита!