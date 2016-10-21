Теплый и пряный модный тыквенный латте делаем сами! Отличный напиток, развеивает осеннюю хандру и делает непогоду за окном более терпимой. Любителям тыквы – рекомендуется! Детям тоже приготовьте, но без кофе – получится молочно-тыквенный коктейль. Украсьте шапочкой взбитых сливок и посыпьте тертым шоколадом, пробуйте… а жизнь-то – налаживается!

Тыквенный латте

Понадобится (на 3 большие порции): Тыква (пюре) – 3 стол. ложки с горкой;

Молоко – 250 мл.;

Яйца – 1 шт. (только желток);

Сахар коричневый, можно белый – 2 стол. ложки;

Кофе крепкий – 200-250 мл.;

Смесь пряностей для тыквенного или яблочного пирога, для пряников – с корицей, имбирем, кардамоном, лимонной цедрой;

Для сливочной «шапочки»

Сливки для взбивания (от 33%) – 150 - 200 мл., или баллончик с готовыми взбитыми сливками,

Тертый шоколад для посыпки или какао.

* Понадобится тыквенное пюре. Его можно приготовить побольше и некоторое время хранить в холодильнике в герметично закрытом контейнере, или заморозить. Тыкву почистите, нарежьте и запеките в духовке, накрыв фольгой (или в микроволновке – это быстро, или в пароварке, или в кастрюльке, добавив чуть-чуть воды – тогда надо немного выпарить воду, чтобы пюре было погуще). Готово, когда тыква стала полностью мягкой, легко разминается ложкой/вилкой.

* Блендером сделайте из неё пюре или протрите через сито.

* Приготовьте кофе – в кофеварке, турке, френч-прессе – как любите.

* Подогрейте молоко почти до кипения.

* В ковшике или небольшой кастрюле соедините тыквенное пюре, желток, сахар, смесь пряностей. Перемешайте. Нагревайте на среднем огне, помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте горячее молоко, размешайте и взбейте.

* Желток дает густоту и бархатистую консистенцию. Если взбивать долго, получится пышная пенная, практически коктейль – это детский вариант. Для латте сильно взбивать не нужно, будет хуже перемешиваться с кофе и напиток будет слоями. Впрочем, это дело вкуса, поэкспериментируйте!

* В бокал для латте или любимую толстостенную кружку налейте кофе – примерно треть объема, добавьте тыквенно-молочную смесь и украсьте шапочкой взбитых сливок. Посыпьте тертым шоколадом, какао, или полейте карамельным сиропом. Вкусно, ароматно, согревает тело и душу!

Приятного аппетита!