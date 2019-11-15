Форум
Сладкие блюда

6 простых и вкусных рецептов молочных коктейлей

День молочных коктейлей отмечается ежегодно 15 ноября. После мороженого это второе лакомство, которое любят дети.

История возникновения молочного коктейля (милк-шейка) началась в Великобритании в XIX веке. Первые коктейли готовили из молока, сырых яиц и сиропа (или алкогольного напитка). С течением времени состав ингредиентов постепенно менялся и сейчас чаще всего молочный коктейль готовят с использованием молока и мороженого.

Предлагаем несколько рецептов молочных коктейлей, которые порадуют и детей, и взрослых в этот международный праздник. Напомним, что для приготовления коктейлей вам понадобится блендер или миксер.

Простой молочный коктейль

100 мл молока
2 ст.ложки пломбира с горкой

Взбиваем молоко и пломбир.
Разливаем по стаканам.

Шоколадный молочный коктейль

100 мл молока
2 ст.л. шоколадного пломбира

Взбиваем молоко и шоколадное мороженое.
Разливаем по стаканам.

Молочный коктейль с бананом

100 мл молока
2 ст. л. пломбира
2 банана

Банан режем на кусочки.
Ингредиенты помещаем в блендер и взбиваем.

Молочный коктейль с ягодами

100 мл молока
100 г замороженных ягод
1 ч.л. мёда

Любые замороженные ягоды измельчаем в блендере.
Добавляем охлажденное молоко.
Если получилось не очень сладко, то добавляем мёд.

Овсяный смузи с ягодами

250 мл молока
150 г замороженных ягод
60 мл йогурта
1-2 ст. ложки овсяных хлопьев 
1 ст.л. мёда

В блендере измельчаем овсяные хлопья. Высыпаем их в ёмкость для смузи.
Замороженные ягоды измельчаем в блендере до средней крошки и добавляем к хлопьям.
Туда же добавляем йогурт, молоко и мёд.
Разливаем по стаканам.

Алкогольный молочный коктейль «Тирамису»

100 мл молока
1 ст.л. (с горкой) пломбира
1 ст.л. сыра маскарпоне
1 ч.л. коньяка
30 мл кофе
молотая корица (на кончике ножа)
1 ч.л. какао-порошка
20 г шоколада для украшения

Готовим кофе (растворимый кофе лучше не использовать) и даем ему остыть.
Смешиваем все ингредиенты и взбиваем в блендере.
Разливаем по бокалам и украшаем тёртым шоколадом.

Все молочные коктейли мы приготовили в нашей редакции. 1 место занял коктейль "Тирамису", 2 место разделили коктейли с бананом и замороженными ягодами. Простой молочный и шоколадный коктейль оказались на последнем месте.

Овсяный смузи с ягодами тоже получил высокие отметки.

7 интересных фактов о молоке

  • Питьевое молоко – самый распространенный молочный продукт, производимый в мире.
  • Человеческий организм переваривает молоко благодаря особому ферменту – лактазе. Изначально он вырабатывался только в организме грудных детей. Однако у некоторых жителей Северной Европы в условиях недостатка кальция и витамина D лактаза стала вырабатываться на протяжении всей жизни. Именно способность пить молоко дала им конкурентное преимущество: и они сами, и их потомство были здоровее.
  • Британские ученые провели эксперимент и протестировали во время доек целую фонотеку: от рока до классики. Больше всего молока коровы давали под песню «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани».
  • Белки коровьего молока способны связывать токсины в организме. Поэтому до сих пор люди, работающие на вредных производствах, получают бесплатное молоко.
  • До середины XIX века молоко было частым источником инфекционных заболеваний. Справиться с этой проблемой помогла пастеризация – процедура обеззараживания, изобретенная французским микробиологом Луи Пастером.
  • Ученые из своих наблюдений сделали один интересный вывод. Если девушка занимается в тренажерном зале и выпивает 1-3 стакана молока в день, то она в несколько раз быстрее добьется желаемого результата, чем та, которая его не пьет.
  • Молоко можно использовать как невидимые чернила: написанное на бумаге проявляется при нагревании. Именно так В.И. Ленин, заключенный в тюрьме, передавал на волю конспиративные письма.
