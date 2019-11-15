6 простых и вкусных рецептов молочных коктейлей

День молочных коктейлей отмечается ежегодно 15 ноября. После мороженого это второе лакомство, которое любят дети.

История возникновения молочного коктейля (милк-шейка) началась в Великобритании в XIX веке. Первые коктейли готовили из молока, сырых яиц и сиропа (или алкогольного напитка). С течением времени состав ингредиентов постепенно менялся и сейчас чаще всего молочный коктейль готовят с использованием молока и мороженого.

Предлагаем несколько рецептов молочных коктейлей, которые порадуют и детей, и взрослых в этот международный праздник. Напомним, что для приготовления коктейлей вам понадобится блендер или миксер.

Простой молочный коктейль

Ингредиенты: 100 мл молока 2 ст.ложки пломбира с горкой Рецепт: Взбиваем молоко и пломбир. Разливаем по стаканам.

Шоколадный молочный коктейль

Ингредиенты: 100 мл молока 2 ст.л. шоколадного пломбира Рецепт: Взбиваем молоко и шоколадное мороженое. Разливаем по стаканам.

Молочный коктейль с бананом

Ингредиенты: 100 мл молока 2 ст. л. пломбира 2 банана Рецепт: Банан режем на кусочки. Ингредиенты помещаем в блендер и взбиваем.

Молочный коктейль с ягодами

Ингредиенты: 100 мл молока 100 г замороженных ягод 1 ч.л. мёда Рецепт: Любые замороженные ягоды измельчаем в блендере. Добавляем охлажденное молоко. Если получилось не очень сладко, то добавляем мёд.

Овсяный смузи с ягодами

Ингредиенты: 250 мл молока 150 г замороженных ягод 60 мл йогурта 1-2 ст. ложки овсяных хлопьев 1 ст.л. мёда Рецепт: В блендере измельчаем овсяные хлопья. Высыпаем их в ёмкость для смузи. Замороженные ягоды измельчаем в блендере до средней крошки и добавляем к хлопьям. Туда же добавляем йогурт, молоко и мёд. Разливаем по стаканам.

Алкогольный молочный коктейль «Тирамису»

Ингредиенты: 100 мл молока 1 ст.л. (с горкой) пломбира 1 ст.л. сыра маскарпоне 1 ч.л. коньяка 30 мл кофе молотая корица (на кончике ножа) 1 ч.л. какао-порошка 20 г шоколада для украшения Рецепт: Готовим кофе (растворимый кофе лучше не использовать) и даем ему остыть. Смешиваем все ингредиенты и взбиваем в блендере. Разливаем по бокалам и украшаем тёртым шоколадом.

Все молочные коктейли мы приготовили в нашей редакции. 1 место занял коктейль "Тирамису", 2 место разделили коктейли с бананом и замороженными ягодами. Простой молочный и шоколадный коктейль оказались на последнем месте.

Овсяный смузи с ягодами тоже получил высокие отметки.

7 интересных фактов о молоке