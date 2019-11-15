6 простых и вкусных рецептов молочных коктейлей
День молочных коктейлей отмечается ежегодно 15 ноября. После мороженого это второе лакомство, которое любят дети.
История возникновения молочного коктейля (милк-шейка) началась в Великобритании в XIX веке. Первые коктейли готовили из молока, сырых яиц и сиропа (или алкогольного напитка). С течением времени состав ингредиентов постепенно менялся и сейчас чаще всего молочный коктейль готовят с использованием молока и мороженого.
Предлагаем несколько рецептов молочных коктейлей, которые порадуют и детей, и взрослых в этот международный праздник. Напомним, что для приготовления коктейлей вам понадобится блендер или миксер.
Простой молочный коктейль
|100 мл молока
|2 ст.ложки пломбира с горкой
|Взбиваем молоко и пломбир.
|Разливаем по стаканам.
Шоколадный молочный коктейль
|100 мл молока
|2 ст.л. шоколадного пломбира
|Взбиваем молоко и шоколадное мороженое.
|Разливаем по стаканам.
Молочный коктейль с бананом
|100 мл молока
|2 ст. л. пломбира
|2 банана
|Банан режем на кусочки.
|Ингредиенты помещаем в блендер и взбиваем.
Молочный коктейль с ягодами
|100 мл молока
|100 г замороженных ягод
|1 ч.л. мёда
|Любые замороженные ягоды измельчаем в блендере.
|Добавляем охлажденное молоко.
|Если получилось не очень сладко, то добавляем мёд.
Овсяный смузи с ягодами
|250 мл молока
|150 г замороженных ягод
|60 мл йогурта
|1-2 ст. ложки овсяных хлопьев
|1 ст.л. мёда
|В блендере измельчаем овсяные хлопья. Высыпаем их в ёмкость для смузи.
|Замороженные ягоды измельчаем в блендере до средней крошки и добавляем к хлопьям.
|Туда же добавляем йогурт, молоко и мёд.
|Разливаем по стаканам.
Алкогольный молочный коктейль «Тирамису»
|100 мл молока
|1 ст.л. (с горкой) пломбира
|1 ст.л. сыра маскарпоне
|1 ч.л. коньяка
|30 мл кофе
|молотая корица (на кончике ножа)
|1 ч.л. какао-порошка
|20 г шоколада для украшения
|Готовим кофе (растворимый кофе лучше не использовать) и даем ему остыть.
|Смешиваем все ингредиенты и взбиваем в блендере.
|Разливаем по бокалам и украшаем тёртым шоколадом.
Все молочные коктейли мы приготовили в нашей редакции. 1 место занял коктейль "Тирамису", 2 место разделили коктейли с бананом и замороженными ягодами. Простой молочный и шоколадный коктейль оказались на последнем месте.
Овсяный смузи с ягодами тоже получил высокие отметки.
7 интересных фактов о молоке
- Питьевое молоко – самый распространенный молочный продукт, производимый в мире.
- Человеческий организм переваривает молоко благодаря особому ферменту – лактазе. Изначально он вырабатывался только в организме грудных детей. Однако у некоторых жителей Северной Европы в условиях недостатка кальция и витамина D лактаза стала вырабатываться на протяжении всей жизни. Именно способность пить молоко дала им конкурентное преимущество: и они сами, и их потомство были здоровее.
- Британские ученые провели эксперимент и протестировали во время доек целую фонотеку: от рока до классики. Больше всего молока коровы давали под песню «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани».
- Белки коровьего молока способны связывать токсины в организме. Поэтому до сих пор люди, работающие на вредных производствах, получают бесплатное молоко.
- До середины XIX века молоко было частым источником инфекционных заболеваний. Справиться с этой проблемой помогла пастеризация – процедура обеззараживания, изобретенная французским микробиологом Луи Пастером.
- Ученые из своих наблюдений сделали один интересный вывод. Если девушка занимается в тренажерном зале и выпивает 1-3 стакана молока в день, то она в несколько раз быстрее добьется желаемого результата, чем та, которая его не пьет.
- Молоко можно использовать как невидимые чернила: написанное на бумаге проявляется при нагревании. Именно так В.И. Ленин, заключенный в тюрьме, передавал на волю конспиративные письма.