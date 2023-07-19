Блинный рулет «Крем чиз и садовые ягоды»

Сейчас сезон самых разных садовых ягод. Давайте сделаем сладкий десерт со свежими садовыми ягодами, по очень простому рецепту, чтобы порадовать семью! Ягоды подойдут любые. Клубника, правда, уже отошла, но зато поспела вишня, а малины и красной смородины столько, что вы уже наверняка наварили варенье!

У нас есть в копилке рецепт желе из красной смородины, которое всегда получается, а также рецепты выпечки с ней.

И еще несколько рецептов десертов с вишней, клубникой и малиной, обязательно попробуйте!

Сладкий блинный рулет с садовыми ягодами

Ингредиенты Для блинов:

- молоко 400 мл;

- яйца - 2 шт.;

- сахар - 4 ст. ложки;

- мука - 180 г (полный граненый стакан до верха);

- соль - щепотка;

- какао - 1 ст. ложка;

- разрыхлитель - 1 ч. ложка;

- растительное масло - 4 ст. ложки.

Для крема:

- сливочный сыр - 200 г;

- сгущенка - 120 мл;

- сливки 33% - 150 мл.

Ягоды для начинки (у меня клубника и малина).

! Перед приготовлением все ингредиенты для крема отправьте в холодильник.

Приготовление:

1. Делаем блины. Смешиваем в миске все жидкие ингредиенты, добавляем сахар, соль, разрыхлитель, какао, затем частями муку. Размешиваем.

2. Выпекаем блины (я смазываю сковороду только в первый раз, затем масло в тесте не даст блинам прилипнуть). Смажьте сливочным маслом краешки блинов, чтобы не засохли, и поставьте остывать.

3. Делаем крем. Взбиваем холодные сливки до пышной пены на сильных оборотах. Добавляем сгущенку и снова взбиваем на небольших оборотах (скорее, просто перемешиваем). В последнюю очередь добавляем творожный сыр и совсем недолго взбиваем крем чиз до однородности.

Будьте внимательны - не нужно долго взбивать крем, при длительном интенсивном взбивании крем может расслоиться и стать жидким.

4. Раскладываем блины на пищевой пленке или пергаменте внахлест друг на друга. На каждый выкладывайте по паре ложек крема.

5. Сверху раскладываем ягоды.

6. Нужно свернуть рулет, старайтесь делать его поплотнее с помощью пленки или бумаги. Краешки будут неровные, уплотняем их к серединке рулета, они прилипнут к крему.

7. Отправляем рулет в холодильник минимум на 3 часа. Я поставила на ночь. Перед подачей посыпьте десерт какао и сахарной пудрой. Можно украсить ягодами.

Рулет получается плотный, в меру сладкий, с шоколадно-сливочным вкусом, сочетание кислинки и сладости ягод добавляет свежую нотку.

Приятного аппетита!