Моти. Тот самый японский десерт! Готовим дома

Моти - небольшие японские пирожные из рисовой муки со сладкими начинками. Очень нежные и при этом не приторные. Предлагаем сделать их дома. Готовить моти не трудно, главное разобраться с тестом, а дальше можно экспериментировать. Мы сделали самые простые моти без лишних девайсов и сложных начинок. Главное - это приобрести специальную муку из клейкого риса для теста. Она продается на маркетплейсах. Стоимость около 240 рублей за 400 грамм.

Ингредиенты:

Тесто:

специальная клейкая рисовая мука 100 г;

кукурузный крахмал 10 г;

сахарная пудра 20 г;

вода 120 мл;

мандариновый сок 30 мл;

растительное масло 10 мл;

пищевой краситель 5-6 капель.

Начинка:

творожный сыр 300 г;

сахарная пудра 40 г;

мандарин 1 шт.

Для работы с тестом понадобится ещё крахмал и растительное масло.

1. Готовим тесто. Рисовую муку соединяем с сахарной пудрой и крахмалом, перемешиваем. Из одного мандарина выжимаем сок, получается примерно 20-30 мл. Добавляем этот сок к воде. Всего на сухую смесь идёт 150 мл жидкости. Объединяем сухую смесь с жидкостью. Хорошенько перемешиваем венчиком, добавляем растительное масло. Чтобы цвет моти был красивый, мы используем пищевой краситель оранжевого цвета, но этот этап можно пропустить, тогда цвет пирожного в конце будет бледный, но на вкус это никак не влияет. Красителя добавляем 5-6 капель.

2. Готовим тесто на сковороде. Разогреваем её на среднем огне (у нас на 6-ке из 9 на плите). На сковороду выливаем рисовую массу и начинаем мешать. Через пару минут масса загустевает и превращается в тесто. Главное постоянно её передвигать по поверхности лопаткой и замешивать в довольно тугое тесто, которое становится более ярким и глянцевым. Нагрев такой же средний (5-6 из 9). Через 5 минут масса превращается в тесто, но еще 10 минут мы продолжаем замешивать на сковороде, переодически растягивая. Всего на заваривание теста уходит минут 12-15.

3. Горяее тесто выкладываем на слегка смазанный растительным маслом пакет, пищевую плёнку или силиконовый коврик. Накрываем сверху тем же пакетом или пленкой, смазанными маслом. Оставляем остывать. Минимум на час.

4. Для начинки просто смешаем творожный сыр и сахарную пудру. В середину будем класть дольку мандарина.

5. С остывшим тестом работаем уже с использованием крахмала. Тесто очень липкое! Это нормально. Посыпаем рабочую поверхность крахмалом и делим тесто на 6 частей. Раскатываем каждый кусочек. На тесто выкладываем чайную ложку крема, дольку мандарина, снова ложку крема. Защипываем края, как на хинкали. Тесто отлично защипывается. Далее стряхиваем лишний крахмал.

Готово! Из этого количества теста получается 6 больших или 8 маленьких моти. Моти лучше всего отправить после формовки в холодильник, так лучше стабилизируется тесто и крем. Через пару часов их можно есть.

Многие готовят тесто в микроволновке, а не на сковороде. Нам этот вариант не понравился, с тестом из микроволновой печи сложнее работать, по ощущениям оно будто бы сырое и очень прилипает к рукам.

Вместо красителя можно воду для теста соединить с любым вареньем (вишня, клубника). Главное процедить этот "морс" через сито, добавляя в муку. Цвет теста будет нежно-розовым в этом случае.

Обязательно добавляйте растительное масло. Есть рецепты без него, но опыт показал, что с тестом, где есть ложка масла, работать значительно проще.

Сделать моти можно идеальными по форме, используя силиконовые формы-полусферы для начинки. Начинку в этих формах замораживают, а потом формируют моти.

Вместо мандарина используем любое фруктовое наполнение. Главное, чтобы оно не было жидким.

Приятного аппетита!