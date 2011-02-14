Кекс ГОСТ «Серебряный ярлык»
Нежное, необыкновенное тесто. Незабываемый вкус. Редкий, но очень вкусный ГОСТ.
Тесто:
Масло сливочное - 200 гр
Сахар - 200 гр
Яйца - 5 штук
Мука - 150 гр
Картофельный крахмал - 50 грамм
Также:
Персики консервированные (необязательно)
* Размягчённое сливочное масло взбить миксером 5-6 минут до побеления.
* Всыпать весь сахар и хорошо взбить.
* Яйца разбить в другой миске и вливать в масляно-сахарную смесь. Взбивать до растворения сахара. Примерно 5 минут.
* Муку вместе с крахмалом просеять 3 раза. Всыпать в нашу смесь и перемешать. Тесто готово.
* Нашу форму смазываем маслом и выливаем тесто. Я положила ещё персики (Они утонули во время выпечки в тесто).
* Разогреть духовку и при температуре 180 выпекать 55 минут - 1 час.
Даём остыть форме. Достаём. Обсыпаем сахарной пудрой, даём хотя бы 2 часа постоять в холодильнике.
Приятного аппетита!
Примечание:
Я решила сделать его разнообразней. Он и так вкусный, но я решила добавить персиков. Результат меня ошеломил. Такого нежнейшего кекса я не ела никогда. Вы можете сделать просто по ГОСТы или с моими видоизменениями.