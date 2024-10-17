Сладкий тыквенно-ореховый пирог
Рецепт мне показался интересным, и я рискнула. Пирог из тыквы с орехами мне понравился, вкус тыквы чувствуется очень ненавязчиво, орехи имеют яркий вкус, пирог внутри плотный и немного влажный, при этом очень мягкий и нежный.
Такой тыквенно-ореховый пирог - отличный вариант для подачи к чаю, я еще использовала крем-чиз, получился почти торт.
Сладкий тыквенно-ореховый пирог
Понадобится:
- тыква очищенная - 400 г;
- грецкие орехи - 250 г;
- сахар - 300 г;
- яйца - 4 шт.;
- мука - 250 г;
- растительное масло - 50 г;
- разрыхлитель - 10 г;
- щепотка соли.
Сырный крем:
- 35% сливки - 150 г;
- творожный сыр - 250 г;
- сахарная пудра - 120 г
Приготовление:
1. Очищенную тыкву нужно натереть на самой мелкой терке. Орехи помыть, подсушить на сковороде до чуть жареного состояния. Остудить и измельчить в крошку в блендере или с помощью скалки.
2. Сахар с яйцами взбиваем с помощью миксера до устойчивой пены.
3. Смешиваем взбитые яйца, масло, муку, разрыхлитель, соль. Добавляем тыкву и орехи. Теста получится много и оно будет довольно жидким. По консистенции похоже на тесто для оладий.
4. В большой форме расстилаем бумагу для выпечки, выливаем тесто и печем на среднем уровне духовки с верхним и нижним подогревом без конвекции около 45 минут. Температура 170 градусов. Проверяем пирог шпажкой, тесто может немного налипнуть.
Если липнет сильно, уменьшите температуру и оставьте еще на несколько минут. Пирог внутри не будет очень пористым - такое тесто.
5. Если хотите промазать пирог кремом, в это время готовим сырный крем. Холодные сливки и творожный сыр соединяем с сахарной пудрой и миксером взбиваем до уплотнения крема.
6. Готовый пирог можно нарезать на кусочки, посыпать сахарной пудрой и подавать. Поскольку я планировала делать пирог с кремом, обрезала сухие краешки - специально сделала фото, чтобы была понятна текстура.
Ореховый, нежный, с тыквенным ароматом - вкусно и, мне показалось, что очень просто!
Для того, чтобы промазать кремом, пирог остужаем, разрезаем с помощью кулинарной нити на 2 коржа и промазываем. Можно кремом покрыть пирог с боков и сверху.
По желанию - посыпать дроблеными орешками, вафельной крошкой.
Приятного аппетита!