Рецепт мне показался интересным, и я рискнула. Пирог из тыквы с орехами мне понравился, вкус тыквы чувствуется очень ненавязчиво, орехи имеют яркий вкус, пирог внутри плотный и немного влажный, при этом очень мягкий и нежный.

Такой тыквенно-ореховый пирог - отличный вариант для подачи к чаю, я еще использовала крем-чиз, получился почти торт.

Сладкий тыквенно-ореховый пирог

Понадобится: тыква очищенная - 400 г;

грецкие орехи - 250 г;

сахар - 300 г;

яйца - 4 шт.;

мука - 250 г;

растительное масло - 50 г;

разрыхлитель - 10 г;

щепотка соли. Сырный крем: 35% сливки - 150 г;

творожный сыр - 250 г;

сахарная пудра - 120 г

Приготовление:

1. Очищенную тыкву нужно натереть на самой мелкой терке. Орехи помыть, подсушить на сковороде до чуть жареного состояния. Остудить и измельчить в крошку в блендере или с помощью скалки.

2. Сахар с яйцами взбиваем с помощью миксера до устойчивой пены.

3. Смешиваем взбитые яйца, масло, муку, разрыхлитель, соль. Добавляем тыкву и орехи. Теста получится много и оно будет довольно жидким. По консистенции похоже на тесто для оладий.

4. В большой форме расстилаем бумагу для выпечки, выливаем тесто и печем на среднем уровне духовки с верхним и нижним подогревом без конвекции около 45 минут. Температура 170 градусов. Проверяем пирог шпажкой, тесто может немного налипнуть.

Если липнет сильно, уменьшите температуру и оставьте еще на несколько минут. Пирог внутри не будет очень пористым - такое тесто.

5. Если хотите промазать пирог кремом, в это время готовим сырный крем. Холодные сливки и творожный сыр соединяем с сахарной пудрой и миксером взбиваем до уплотнения крема.

6. Готовый пирог можно нарезать на кусочки, посыпать сахарной пудрой и подавать. Поскольку я планировала делать пирог с кремом, обрезала сухие краешки - специально сделала фото, чтобы была понятна текстура.

Ореховый, нежный, с тыквенным ароматом - вкусно и, мне показалось, что очень просто!

Для того, чтобы промазать кремом, пирог остужаем, разрезаем с помощью кулинарной нити на 2 коржа и промазываем. Можно кремом покрыть пирог с боков и сверху.

По желанию - посыпать дроблеными орешками, вафельной крошкой.

Приятного аппетита!