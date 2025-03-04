Горшочек радости в подарок! Десерт без выпечки на 8 Марта и не только

8 марта - прекрасный повод порадовать любимых десертом с необычной подачей. Приготовим шоколадный десерт без выпечки, с нежным кремом и хрустящей крошкой, который выглядит... как комнатный цветок в горшочке! Рецепт простой, а пошаговые фото помогут легко справиться с приготовлением.

Десерт без выпечки «Горшочек радости»

Ингредиенты:

- печенье «Орео»2 упаковки;

- шоколад 200 г;

- рикотта 400 г;

- сливки 33% 100 мл;

- мята 6 веточек;

- сахарная пудра по вкусу;

- пакетик ванильного сахара.

Также понадобятся бумажные стаканчики 6 штук.

Приготовление:

1. Шоколад топим в микроволновке, 20 секунд, перемешали, 20 секунд и снова перемешали до однородности. Стаканчики смазываем шоколадом изнутри, края сверху старайтесь делать ровными.

Распределите половину шоколада на один слой во все стаканчики. Уберите на полчаса в холодильник. Затем достаньте, еще раз растопите вторую половину шоколада и смажьте бока еще раз, иначе они будут очень тонкими. Уберите стаканчики в морозилку.

2. Займемся кремом. Взбейте холодные сливки сахарной пудрой и творожным сыром до однородности и уплотнения массы. Орео разделите напополам. Начинку добавьте в крем, а печеньки раздробите в крошку.

3. Достаньте стаканчики из морозилки, проверьте, чтобы шоколадный слой достаточно замерз и стал твердым. Надрежьте стаканчик сверху, до края шоколада, и, аккуратно, не сильно нажимая на стакан, оборвите его по спирали. Сразу поставьте на тарелку, в руках он растает.

4. На донышко положите ложку крошки, затем заполните кремом, оставив два сантиметра, и до края заполните горшочек крошкой. Сверху при подаче воткните веточку мяты.

При желании можно сделать прослойку из джема, вареной сгущенки или ягод. Тогда положите крем до половины стаканчика, затем прослойку, и снова крем.

Советую убрать в холодильник перед подачей, на 1-2 часа. Подавать десерт нужно холодным.

Приятного аппетита!