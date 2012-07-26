Сливочно-рисовый десерт (рецепт с видео)

Сливочный рисовый десерт наверняка понравится и взрослым, и детям – особенно любителям рисовой каши - такой он нежный и вкусный. Ну, а тем, кто кашу не сильно жалует, тоже стоит попробовать разок рис в новом обличье, все-таки от каши это блюдо стоит довольно далеко.

Понадобится круглозерный рис, тот, который хорошо и равномерно разваривается, и любые ягоды – для соуса-подливки. Готовый десерт довольно плотный, неоднородный по структуре, с ощутимыми крупинками риса. Мне понравился он в качестве легкого прохладного летнего завтрака, он простой, натуральный и полезный. Тем более, что готовить его утром не нужно, а только достать из холодильника. Дети тоже одобрили, а муж сказал – «мне лучше кашу». Попробуете?

Сливочно-рисовый десерт

Понадобится:

Рис круглый – 100 гр. (1 варочный пакетик);

Сливки 10% – 500 мл.;

Сахар – 0,5 стакана;

Желатин – 10 гр.;

Корица – 1 палочка;

Ванильный сахар – пакетик,

Лимонная цедра – ½ ч.л.;

Клубника – 200-300 гр.

Мята для украшения.

· Нужно сварить рис в чуть подсоленном кипятке 7-10 минут и вынуть, переложить в кастрюлю с кипящими сливками.

· Сливки довести до кипения, положить палочку корицы, рис, сахар, ванильный сахар и цедру лимона (тертую или куском). При слабом кипении варить минут 25-30, рисовые зерна должны стать мягкими, разваристыми, по консистенции – негустая рисовая каша. Палочку корицы и цедру, если она цельным куском, выньте.

· Предварительно замоченный желатин распустите и добавьте к рису, хорошо перемешайте. Выложите рисовую смесь в формочки или красивые стаканы и поставьте в холодильник для застывания.

· Готовый десерт можно выложить на тарелку или подать прямо в стаканах, с пюре из свежей клубники, и украсить листиками мяты.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта