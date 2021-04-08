Шоколадно-кокосовый пудинг
Предлагаем рецепт шоколадного десерта с кокосовым молоком, который порадует и детей, и взрослых. Сделать его достаточно быстро и просто.
Десерт "Шоколадно-кокосовый пудинг"
|
Понадобится:
Кокосовое молоко – 1 стакан (250 мл)
Приготовление:
1. Выливаем в емкость кокосовое молоко, добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем и нагреваем на маленьком огне до растворения сахара.
2. В отдельной емкости смешиваем какао-порошок и 3 ст.л. воды до исчезновения комочков. Добавляем полученную смесь в молоко и снова перемешиваем.
3. Высыпаем медленно агар-агар, непрерывно помешивая массу.
4. Далее добавляем шоколад, поломанный на кусочки. Смесь продолжаем помешивать, доводим до кипения и кипятим 1-2 минуты.
5. Переливаем в форму (или разливаем по креманкам), даем остыть до комнатной температуры и убираем в холодильник на пару часов.
6. Готовый десерт можно оставить в этой же форме, украсить и подать к столу. А можно вынуть из формы и нарезать на кусочки. Пудинг легко извлекается из формы, без усилий.
7. Получился десерт с плотной структурой, с ароматом кокоса и шоколада.
Примечание.Из указанного количества продуктов у меня получились две небольшие формочки.
Приятного аппетита!