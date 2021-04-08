Предлагаем рецепт шоколадного десерта с кокосовым молоком, который порадует и детей, и взрослых. Сделать его достаточно быстро и просто.

Десерт "Шоколадно-кокосовый пудинг"

Понадобится: Кокосовое молоко – 1 стакан (250 мл)

Молочный шоколад – 60 г

Сахар – 30 г

Какао – 1 ст.л. (можно заменить на кофе)

Ванильный сахар – 1 ч.л. (можно и без него)

Агар-агар – 1 ч.л. (пакетик 7 г)

Приготовление:

1. Выливаем в емкость кокосовое молоко, добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем и нагреваем на маленьком огне до растворения сахара.

2. В отдельной емкости смешиваем какао-порошок и 3 ст.л. воды до исчезновения комочков. Добавляем полученную смесь в молоко и снова перемешиваем.

3. Высыпаем медленно агар-агар, непрерывно помешивая массу.

4. Далее добавляем шоколад, поломанный на кусочки. Смесь продолжаем помешивать, доводим до кипения и кипятим 1-2 минуты.

5. Переливаем в форму (или разливаем по креманкам), даем остыть до комнатной температуры и убираем в холодильник на пару часов.

6. Готовый десерт можно оставить в этой же форме, украсить и подать к столу. А можно вынуть из формы и нарезать на кусочки. Пудинг легко извлекается из формы, без усилий.

7. Получился десерт с плотной структурой, с ароматом кокоса и шоколада.

Примечание.Из указанного количества продуктов у меня получились две небольшие формочки.

Приятного аппетита!