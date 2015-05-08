Сделала домашний зефир. Зачем? Ну, во-первых, интересно попробовать – как получится и получится ли вообще, во-вторых – в покупных сладостях, к сожалению, все меньше натуральных ингредиентов и все больше искусственных добавок.

Для приготовления зефира в домашних условиях нужны только натуральные продукты: вкусные яблоки, сахар, яичный белок, вода и агар-агар в качестве загустителя. Из оборудования – блендер и миксер (стационарный, с открытой чашей или ручной). Попробуем?

Зефир домашний

Понадобится: Яблоки крупные – 3 шт. (яблочное пюре – 200 гр.); Сахар – 160 гр.; Ванильный сахар – 1 пакетик; Яйцо (только белок) – 1 шт.; Для сиропа: Сахар – 350 гр.; Агар-агар – 10 гр. (5 ч. л. вровень с краями, без горки); Вода – 100 мл.;

* Для того, чтобы приготовить яблочное пюре, яблоки нужно запечь в духовке или микроволновой печи. Яблоки вымойте, вырежьте «хвостик» - плодоножку, и наколите кожуру ножом в нескольких местах, чтобы яблоко не лопнуло в духовке. Я запекала три больших яблока в микроволновке на полной мощности (900 Вт) 7-8 минут.

Через 3-4 минуты нужно повернуть каждое яблоко на 180 градусов, другим боком к центру тарелки, так они приготовятся равномернее. /Особенность готовки в СВЧ: то, что ближе к краю, нагревается сильнее и быстрее готовится. /

* Мягкие яблоки немного остудите, ложкой выньте мякоть, серединку с семечками удалите. Если яблоки хорошо пропеклись, кожура удаляется легко. Чистить яблоки и вырезать сердцевину до запекания не рекомендуется, так как в них содержится большое количество пектина, делающего зефир более плотным.

* Мякоть и выделившийся сок перекладываю в кастрюлю с толстым дном, блендером измельчаю в пюре, чем нежнее и однородное пюре, тем лучше. Ставлю на средний огонь и увариваю-выпариваю несколько минут, чтобы стало гуще. Густоту обычно оцениваю «на глазок»: когда не булькает, а только пыхтит, собранное горкой - перестает растекаться.

* Теперь нужно взвесить пюре – понадобится 200 граммов, остальное можно съесть. В горячее пюре добавляю сахар (160 гр.) и ванильный сахар и пару минут размешиваю, чтобы сахар растворился. Отставьте миску в сторону и дайте остыть до комнатной температуры, это быстро.

* В кастрюле с толстым дном соедините агар-агар и воду, поставьте на средний огонь.

* Агар-агар растворяется только в горячей воде, поэтому нагревайте почти до кипения. Когда смесь становится похожей на кисель, добавляю сахар. После растворения сахара варите сироп минут 5-7, часто помешивая. Сначала будет много пены, потом пена уменьшится.

* Готовый сироп обволакивает ложку или лопаточку, стекает струйкой-ниткой (не каплями). Можно капнуть на холодную тарелку – капля сохраняет форму, и, если прижать пальцем, тянется за ним ниткой.

* Если есть стационарный миксер, параллельно с варкой сиропа можно взбивать яблочное пюре с белком. Сначала на средней скорости, потом на высокой, масса сперва побелеет, потом станет густой и плотной, как на безе.

* Горячий сироп тонкой струйкой вливайте во взбитую массу, не прекращая взбивания, и взбивайте еще несколько минут. Убедитесь, что масса плотная, упругая, хорошо держится на венчике. Готово? Можно делать зефирины.

* Агар-агар застывает при температуре около 40 градусов, поэтому нужно сразу же, пока зефирная масса теплая, отсадить будущие половинки зефира на бумагу для выпечки или на силиконовый коврик. Используйте для этого кондитерский шприц с рифленой насадкой или плотный полиэтиленовый пакет с отрезанным уголком.

Быстрее и проще будет вылить взбитую массу в квадратную или прямоугольную силиконовую форму, а после застывания нарезать брусочками, как пастилу.

* Дальше самое трудное… Будущему зефиру нужно постоять от 12 до 24 часов в сухом теплом месте, чтобы внутри он стал плотным, а снаружи подсохла корочка. После этого половинки зефира снимите с подложки и склейте попарно, донышко слегка липкое и соединяются они легко. Посыпьте сахарной пудрой. У меня через 24 часа обычно нечего склеивать, все зефирные половинки за это время таинственно исчезают с подложки. На второй день зефир вкуснее.

Зефир получается приятным на вкус, хорошо держит форму, а внутри нежный и мягкий. Я люблю зефир поплотнее, но моим детям нравится именно такой. Попробуйте и вы!

Приятного аппетита!