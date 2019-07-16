Домашнее мороженое. Готовим вместе с детьми!

Требований к рецепту домашнего мороженого, которое будем готовить вместе с детьми, оказалось всего два: а). чтоб не пришлось включать плиту и б). нужен блиц-рецепт, чтоб у пятилетки хватило терпения на весь процесс приготовления. Поэтому все рецепты, в которых требуется приготовление желтковой основы, взбивание белков и варка сиропа отложены до лучших (и более прохладных!) времен. Наш сегодняшний выбор – ягодные и фруктовые эскимо!

Все, что нужно для этого холодного лакомства – блендер, сливки, йогурт или творожный сыр, и, конечно, спелые сочные фрукты-ягоды. И да, желание творить и экспериментировать, потому что рецептов и точных пропорций тут, в общем-то, и не нужно. Я даю количество продуктов просто для ориентира, можно сыпать «на глазок», отмерять горстями, добавлять «по вкусу» – быстрей дело пойдет и меньше посуды мыть.

Такой кремовой структуры, как у покупных брикетов и рожков, не получится – при замерзании мороженое становится немного слоистым, но это его не портит, к тому же с лихвой компенсируется быстротой приготовления, натуральностью продукта и возможностью сочинить «свой вариант» с учетом личных вкусов и предпочтений.

Итог: Мороженое понравилось всем, и даже мне, хоть я и поклонник шоколадного пломбира и не люблю фруктовое. Тут совсем другое получилось мороженое, мало сахара и насыщенный натуральный вкус свежих ягод – вкусно. Дочь с удовольствием смешивала и раскладывала, еле-еле дождалась, когда можно будет пробовать. Будем делать еще! Присоединяйтесь.

Черничное эскимо

На 4 порции:

Сливки 33% или 23% - 200 мл.;

Черника – 2/3 стакана (или немного меньше);

Сахар – 2-3 ст.л.;

Ванильный сахар.

Это самый «блиц» из опробованных нами вариантов. В стакан блендера положили мытую чернику, сливки, немного сахара – вжик! – готово, можно разливать.

Попробуйте «на сахар», лучше добавить, чем пересластить – это, конечно, на мой вкус.

Замораживали несколько часов, можно на ночь оставить, замерзшее становится твердым, но не «твердокаменным». Структура неоднородная, с частичками черники.

Пробовала сделать с малиной вместо черники – тоже вкусно, немного мешали косточки, у малины они твердые, так что малину лучше через сито протереть перед смешиванием со сливками.

Грушево-лимонное эскимо

На 4 порции:

Груша спелая мягкая – 1 шт.;

Сыр творожный – 150 гр.;

Лимонный сок из 1/3 лимона;

Цедра лимонная – 1 чайная ложка;

Мед – 1 -2 стол. ложки.

* В этих рецептах сахар и мед можно заменить сгущенкой.

* Грушу очистили от кожуры и нарезали на кусочки. Груша нужна спелая, мягкая и сочная – чтобы можно было измельчить до однородности.

* Лимон вымыли, теркой сняли цедру – получилось чуть больше чайной ложки. В блендере смешали грушу, цедру и лимонный сок. Мед кладите по вкусу, чтобы уравновесить лимонную кислинку.

* Добавили творожный сыр и еще раз перемешали. Готово, можно раскладывать по формочкам и замораживать.

Малиново-кофейное мороженое

Сливки 33% - 500 мл.;

Малина – стакан;

Сахар – 3 -4 ст. ложки;

Ванильный сахар;

Очень крепкий кофе – 3-4 ст. ложки раствора,

* Для этого мороженого сливки с сахаром нужно взбить до плотной устойчивой пены. Пока взбивались, блендером измельчила 2/3 малины, оставив несколько целых ягод. Затем малину протерла через сито – убрала косточки.

* Сливки разделила на две части, в одну часть добавила малиновое пюре и целые ягодки малины, в другую – крепкий кофе. Смешивать сливки с добавками нужно аккуратно, снизу вверх (не круговыми движениями), чтобы они не опали.

* В заранее подготовленную форму (выстелила фольгой и пленкой, так легче вынимать) выложила слоями будущее мороженое – слой малинового и слой кофейного. Прикрыла краями пленки – и в морозилку.

Готовое мороженое, перед тем, как резать и подавать, переставьте из морозилки в холодильник, минут на 10 – чтоб оно чуть «отошло», стало более податливым, тогда его легче разрезать. Я это правило нарушила, вытащила сразу на стол – мороженое быстро растаяло снаружи и осталось твердым внутри. На вкусе это не отразилось, а вот резать было очень неудобно.

Получилось более нежное мороженое, взбитые сливки сделали его воздушнее. За счет взбитых сливок оно не застывает до «каменного» состояния, зато и тает, кажется, быстрее. Понравилось, но в следующий раз попробую сделать в порционных формочках.