Хрустящее удовольствие. Домашнее миндальное печенье

Простой рецепт домашнего печенья должен быть в арсенале каждой хозяйки, чтобы почаще радовать себя и близких вкусной выпечкой! Предлагаем рецепт песочного миндального печенья - вкусно и быстро! Приготовление займет около часа (чистого времени на готовку примерно 10 минут). И готовьте сразу побольше - печенье, как семечки - улетает мгновенно!

Миндальное песочное печенье

Понадобится: 250 г муки, 50 г крахмала, 50 г молотого миндаля, 1 яйцо, щепотка соли, 175 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 ст.л. ванильного сахара.

Важно! Выбирайте миндаль хорошего качества. От этого очень сильно зависит вкус печенья.

Из данного количества продуктов получается примерно 600 г печенья. Себестоимость 1 кг печенья - 450 рублей.

Приготовление:

1. Насыпьте в миску муку, крахмал, миндаль.

2. Добавьте 1 яйцо, размягченное масло, соль, 100 г сахара и ванильный сахар.

3. Быстро замесите эластичное тесто и поставьте в холодильник на 30 минут.

4. Раскатайте тесто толщиной 0,5 см. Формочками вырежьте печенье.

5. Выпекайте в заранее разогретой до 180 С духовке 10-15 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

Приятного аппетита!