Домашнее лимонное печенье с вкуснейшей начинкой

Домашнее печенье — самая уютная выпечка, которая точно понравится всей семье. Сегодня предлагаем вам рецепт лимонных печенек с нежнейшим лимонным курдом сверху. Готовится из простых продуктов, но получается очень вкусно и красиво!

Ингредиенты на 17–18 штук

Тесто:

сахар — 120 г;

мука — 240 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 110 г;

лимоны — 2 шт.;

разрыхлитель — 5 г;

соль;

ванилин/ванильный сахар;

куркума или жёлтый краситель.

Лимонный курд:

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г;

лимонный сок — 70 мл;

цедра 1 лимона;

сахар — 70 г.

Для обваливания печенья: сахар и сахарная пудра — по 20–30 г.

1. Готовим тесто. К сахару добавим цедру от двух лимонов. Перетрём сахар с цедрой руками, чтобы он стал ароматным.

2. Отправляем к сахару яйца (лучше комнатной температуры) и остывшее растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Чтобы тесто было более ярким, можно добавить несколько капель пищевого красителя или щепотку куркумы.

3. В отдельной миске смешаем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, ванилин и соль.

4. Мучную смесь отправляем к жидкой массе и тщательно замешиваем тесто. Оно получается мягким и липким.

5. Накрываем тесто плёнкой «в контакт» или пакетом и отправляем в холодильник минимум на час.

6. Делаем лимонный курд. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, сливочное масло, лимонный сок и цедру одного лимона.

7. Ставим массу на водяную баню и, тщательно перемешивая венчиком, доводим до загустения. Готовность можно проверить: если провести пальцем по ложке, масса не должна стекать обратно.

8. Горячий курд перетрём через сито для более гладкой консистенции. Накроем его плёнкой «в контакт» и отправим в холодильник немного остыть.

9. Спустя час достаём тесто из холодильника и формируем шарики — будущие печенья. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Между шариками оставляем расстояние, так как в духовке печенье увеличится. Противень с заготовками убираем в холодильник на 10 минут.

10. Охлаждённые шарики сначала слегка обваливаем в сахаре, затем — в сахарной пудре.

11. Чайной ложкой в каждом шарике делаем небольшое углубление и заполняем его лимонным курдом.

12. Отправляем печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12–15 минут.

Лимонное печенье можно есть практически сразу, дав ему остыть 5–10 минут. Оно вкусное как в тёплом, так и в остывшем виде. Нежный курд с цитрусовой кислинкой отлично сочетается с хрустящим сливочно-лимонным печеньем.

Оставшийся курд можно использовать как добавку к любой выпечке или десертам — он очень вкусный и сам по себе.

Приятного аппетита!