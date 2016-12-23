Хлопот с приготовлением праздничного торта предостаточно, а в новогоднюю ночь до него часто «не доходит очередь». Давайте заменим новогодний торт пряным шоколадным кексом с миндалем и имбирными цукатами! Этот кекс можно испечь заранее, а на второй день он только вкуснее становится: в меру влажный, рассыпчатый и плотный, с нежным пряным ароматом. Верх кекса покройте шоколадом, а если планируете взять с собой в гости – просто посыпьте сахарной пудрой и заверните в фольгу.

Из этого количества продуктов получается два кекса среднего размера.

Шоколадный кекс с миндалем и имбирными цукатами

Понадобится (на 2 кекса): Цукаты имбирные – 150 гр.; Цукаты апельсиновые или ананасовые – 150 гр.; Мука – 180 гр.; Какао – 2 ст. л.; Смесь для пряников (или кардамон, корица) — ½ ч. л.; Разрыхлитель — 1 пакетик (10 гр.); Миндаль – 200 гр.; Сахар – 120-150 гр.; Сливки – 200 мл; Масло – 180 гр.; Шоколад (темный или горький) – 100 гр.; Яйцо — 5 шт.; Апельсин (только цедра) – 1 шт.; Соль – щепотка.

* Просейте какао и муку. Соедините все сухие компоненты – муку, какао, сахар, разрыхлитель, соль и пряную смесь.

* Миндаль нужно смолоть блендером или комбайном. Загрузите орехи, добавьте столовую ложку сахара (из общего количества) и измельчите мелко, практически в муку. Часть орехов останется в виде мелкой крошки. Добавьте в мучную смесь.

* Цукаты нарежьте соломкой или кубиками, посыпьте ложкой муки и перемешайте. Обсыпанные мукой, цукаты не будут слипаться и равномернее распределятся в тесте.

* Растопите масло, шоколад и сливки, размешивайте до образования однородной смеси. Можно растопить в микроволновке (короткими циклами, и перемешивайте) или на плите, в посуде с толстым дном, при небольшом нагреве. Размешивайте, следите чтобы не перегреть – достаточно нагреть «до теплого», чтобы шоколад полностью расплавился.

* Если смесь горячая, остудите немного. По одному добавляйте яйца и перемешивайте до однородности.

* Апельсин вымойте и теркой аккуратно снимите тонкий верхний слой – цедру. Добавьте в шоколадно-яичную смесь.

* Соедините с мучной смесью, перемешайте.

* Добавьте цукаты, аккуратно размешайте ещё раз.

* Подготовьте две кексовые формы среднего размера. Выложите тесто и выпекайте в заранее разогретой до 180 гр. духовке на уровне чуть ниже середины.

* Пеките от 50 минут до часа, проверяя готовность деревянной шпажкой – она должны выходить из теста сухой, без влажных крошек. В конце выпечки можно прикрыть кексы фольгой, чтоб не подгорала верхушка.

* Остудите кекс полностью, прежде чем разрезать, так он будет меньше крошиться. Храните его плотно завернутым, чтоб не подсыхал. Верх кекса можно посыпать сахарной пудрой или покрыть шоколадной глазурью.

Плотный и рассыпчатый, в меру влажный, с ароматными имбирными цукатами, на следующий день этот кекс становится еще вкуснее!

Веселых новогодних праздников!