Запеканка пшенная с яблоками и нектаринами (рецепт с видео)

Наверное, вы знаете, что пшенка обладает уникальной способностью выводить из организма соли тяжелых металлов, и это делает её важным продуктом в рационе жителей мегаполиса. Сегодня я хочу сделать из пшенной крупы ароматную и сочную запеканку с яблоками и нектаринами. Если традиционная пшенная каша вам наскучила, присоединяйтесь.

Пшенка – полезный продукт для женщин, потому что богата витаминами группы В – именно они поддерживают красоту кожи и волос, и помогают нам бороться с депрессией. Чаще готовьте пшенку, и осенняя хандра пройдет мимо.

Запеканка пшенная с яблоками и нектаринами

Понадобится:

Пшенка, в пакетике – 200 гр.;

Молоко – 2 стакана;

Яблоки – 1-2 шт.;

Нектарины – 1 шт.;

Сахар – 1/3 стакана + 1/3 стакана;

Яйцо – 2 шт;

Сметана – 100 гр.;

Соль – щепотка.

Корица, ванильный сахар.

Пшенную кашу или запеканку можно приготовить с тыквой, творогом, черносливом и грецкими орехами.

· Пшено положить в кипящую воду, варить 10 минут и вынуть. В кастрюле вскипятить молоко со щепоткой соли и сахаром, выложить пшено и сварить до полной готовности: молоко должно впитаться и крупинки стать мягкими.

· Пока варится крупа, яблоки и нектарины вымыть, очистить, нарезать кубиками и потушить с сахаром и корицей до мягкости. Фрукты во время приготовления дадут сок, сахар расплавится и приобретет приятный, немного карамельный, вкус.

· Когда крупа сварится, переложите её в миску, дайте немного остыть. Добавьте яйцо, перемешайте. Положите кусочки фруктов, еще раз аккуратно перемешайте и выложите ровным слоем на противень, смазанный маслом и обсыпанный молотыми сухарями. Осталось смазать сверху смесью из яйца и сметаны и запечь в духовке при температуре 200 градусов примерно 20-25 минут.

· Готовую запеканку разрезать па порции и подавать с маслом или со сметаной.

Приятного аппетита!

