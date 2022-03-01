Печенье с трещинками «Красный бархат»

Печенье "Красный бархат" - довольно популярный десерт в последнее время. Всё дело в его интересном внешнем виде. Печенье по этому рецепту получается с трещинками сверху, выглядит необычно и заманчиво. Давайте печь!

Печенье "Красный бархат"

Ингредиенты: - мука 210 г

- сахарная пудра 170 г

- яйцо 1 шт

- красный пищевой краситель

- какао 15 г

- молоко 40 мл

- разрыхлитель 10 г

- соль 0,5 чайной ложки (без горки)

- сливочное масло комнатной температуры 60 г

- около 50 г сахарной пудры для обсыпки печенья

Приготовление:

1. Смешайте все сухие ингредиенты в большой миске (мука, разрыхлитель, сахарная пудра, соль, какао). Какао здесь играет роль "выравнивателя цвета".

2. Погружным блендером или венчиком смешайте молоко, яйцо и краситель. Цвет должен быть, как на фотографии, ярко-красный.

3. В миску с сухими ингредиентами нужно добавить сливочное масло и полученную жидкую массу. Перемешать до однородности (легче всего это сделать вилкой).

4. Как только тесто загустеет и станет менее липким, накройте миску пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа. Можно и на ночь. В процессе охлаждения тесто уплотнится, станет более податливым, а печенье будет хорошо держать форму.

5. Перед тем, как достать тесто из холодильника, поставьте разогреваться духовку на 190° в режиме "верх-низ". Пока она нагреется, мы успеем сделать печенье!

6. Начинаем формировать печенье. Катаем шарики размером примерно с грецкий орех. Тесто хорошо держит форму шара, не растекается в руках.

7. Шарики кладем в миску с сахарной пудрой и хорошенько обваливаем. Важно сильно не стряхивать пудру с шариков, чтобы получились красивые трещинки на готовом печеньи.

8. Выкладываем печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки и отправляем в духовку на 12-15 минут. Не прижимайте!

Из этого количества ингредиентов получится 12-13 печененок. Раскладывайте их на расстоянии друг от друга - печенье при выпечке сильно увеличится в размере.

Время приготовления зависит от духовки, поэтому ставьте на 12 минут, а потом проверяйте готовность. Можно проткнуть одну из печенек зубочисткой, если она осталась сухой, всё готово.

Готовые печеньки - размером с ладошку. Пока горячие, они мягкие, не очень рассыпчатые. Когда остынут, появится корочка, а внутри останутся мягкими.

Приятного чаепития!