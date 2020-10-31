Полезный десерт — овсяное печенье без сахара
Сейчас многие выбирают «правильные» диетические ПП-рецепты привычных блюд, особенно выпечки. В них нет белого сахара и муки, рафинированных продуктов, они не так калорийны, как традиционные и намного полезнее.
Предлагаем два вида овсяного пп-печенья, с цельнозерновыми хлопьями и натуральными подсластителями (мед, банан, финики, сухофрукты). Оно мягкое, не слишком сладкое, сытное и больше напоминает зерновые батончики с сухофруктами, чем знакомое всем рассыпчатое покупное печенье, но, безусловно, заслуживает внимания.
Овсяное печенье с мягким творожком без муки и сахара (8-10 штук)
Понадобится:
Хлопья овсяные – 125 г,
Итого: 500 г
Белки 41, жиры 8, углеводы 170, ккал 914
1. Овсяные хлопья залейте в миске кипятком, перемешайте и оставьте минут на 10.
2. Сушеные яблоки нарежьте (ножом или кухонными ножницами) на кусочки.
3. Добавьте к замоченным хлопьям яблоки, яйцо, творожок, соль, разрыхлитель и мед.
4. Хорошо перемешайте. Получится вязкая липкая масса.
5. Выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпечки или антипригарным ковриком.
6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. Горячие печеньки мягкие, после остывания станут немного тверже.
7. Получается мягкое, не очень сладкое печенье, с кислинкой от яблок и творожка.
Овсяное печенье с бананом и финиками (8-10 штук)
Понадобится:
Хлопья овсяные – 120 г,
Итого: 500 г
Белки 15, жиры 1, углеводы 202, ккал 883
1. Овсяные хлопья залейте в миске кипятком, перемешайте и оставьте.
2. Финики вымойте, выньте косточки и нарежьте кусочками.
3. Банан разомните вилкой.
4. Соедините замоченные хлопья, банан, финики, соль и перемешайте.
5. Тесто будет густым и липким.
6. Выкладывайте на противень, застеленный бумагой или ковриком для выпечки.
7. Пеките при 160 градусах примерно 30 минут, печенье должно стать плотным и немного зарумяниться.
8. Получается плотное сладкое печенье, похожее на цельнозерновые батончики с сухофруктами. Удобно брать с собой, как сытный перекус.
Приятного аппетита!