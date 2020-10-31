Сейчас многие выбирают «правильные» диетические ПП-рецепты привычных блюд, особенно выпечки. В них нет белого сахара и муки, рафинированных продуктов, они не так калорийны, как традиционные и намного полезнее.

Предлагаем два вида овсяного пп-печенья, с цельнозерновыми хлопьями и натуральными подсластителями (мед, банан, финики, сухофрукты). Оно мягкое, не слишком сладкое, сытное и больше напоминает зерновые батончики с сухофруктами, чем знакомое всем рассыпчатое покупное печенье, но, безусловно, заслуживает внимания.

Овсяное печенье с мягким творожком без муки и сахара (8-10 штук)

Понадобится: Хлопья овсяные – 125 г,

Вода горячая – 100 мл,

Сушеные яблоки – 50 г,

Творог мягкий – 125 г,

Яйцо – 1 шт.,

Мед – 50 г,

Соль – щепотка,

Разрыхлитель – 1/2 ч. л. Итого: 500 г Белки 41, жиры 8, углеводы 170, ккал 914

На 100 гр.: белки 8 жиры 2, углеводы 34, ккал 183

1. Овсяные хлопья залейте в миске кипятком, перемешайте и оставьте минут на 10.

2. Сушеные яблоки нарежьте (ножом или кухонными ножницами) на кусочки.

3. Добавьте к замоченным хлопьям яблоки, яйцо, творожок, соль, разрыхлитель и мед.

4. Хорошо перемешайте. Получится вязкая липкая масса.

5. Выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпечки или антипригарным ковриком.

6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. Горячие печеньки мягкие, после остывания станут немного тверже.

7. Получается мягкое, не очень сладкое печенье, с кислинкой от яблок и творожка.

Овсяное печенье с бананом и финиками (8-10 штук)

Понадобится: Хлопья овсяные – 120 г,

Вода горячая – 100 мл,

Финики – 100 г,

Банан - 200 г,

Соль – щепотка. Итого: 500 г Белки 15, жиры 1, углеводы 202, ккал 883

На 100 гр.: белки 3 жиры 0.5, углеводы 40, ккал 177

1. Овсяные хлопья залейте в миске кипятком, перемешайте и оставьте.

2. Финики вымойте, выньте косточки и нарежьте кусочками.

3. Банан разомните вилкой.

4. Соедините замоченные хлопья, банан, финики, соль и перемешайте.

5. Тесто будет густым и липким.

6. Выкладывайте на противень, застеленный бумагой или ковриком для выпечки.

7. Пеките при 160 градусах примерно 30 минут, печенье должно стать плотным и немного зарумяниться.

8. Получается плотное сладкое печенье, похожее на цельнозерновые батончики с сухофруктами. Удобно брать с собой, как сытный перекус.

Приятного аппетита!