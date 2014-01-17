Сегодня хочу предложить простой и изящный десерт – груши в вине. Легкость приготовления – большой плюс рецепта, особенно важный в постновогоднее время, ведь за январские праздники многие из нас наготовились досыта.

Эти груши можно приготовить заранее, и подать на следующий день, они вкусны и в теплом, и в холодном виде. Вино, в котором варились груши, можно не уваривать до соуса, а подать как глинтвейн - в холодное время года это особенно актуально!

Груши в красном вине

Понадобится:

Груши твердые – 6-8 шт;

Вино красное сухое – 1 бут.;

Сахар коричневый – ок. 100 гр.;

Апельсин – 1-2 шт.;

Пряности – смесь для глинтвейна;

(или пряности по вкусу, в любом сочетании), обычно используют:

2-3 палочки корицы,

5-8 шт. гвоздики,

кусочек имбиря,

1-2 звездочки бадьяна,

6-8 коробочек кардамона,

ваниль, черный перец.

* Для этого блюда понадобятся твердые груши, чтобы не расползлись при варке. Красное вино хорошего качества, такое, какое вы могли бы поставить на стол.

* Возьмите посуду такого диаметра, чтобы грушам не было тесно, но и чтобы не оставалось много свободного места, при варке груши должны быть максимально покрыты вином. Залейте вином пряности, сахар и нарезанные кружками апельсины, и доведите до кипения.

* Пока греется вино, очистите груши, оставив хвостик. Можно немного срезать донышко, чтобы было удобнее ставить их.

* Опустите груши в горячее вино, убавьте огонь и варите минут 20–40, в зависимости от мягкости груш. Я проверяю зубочисткой, она должна свободно входить в грушу. Крышкой не накрываю.

* Как только груши стали мягкими, их нужно вынуть и переложить в другую посуду.

* Вино выпаривать еще минут 30-40, чтоб слегка загустело, процедить от пряностей и залить груши. Оставьте на несколько часов, можно на ночь, чтобы груши пропитались.

* Подавать можно, полив вином или растопленным шоколадом. Подойдет шарик мороженого, взбитые сливки, сливочный соус.

* В этот раз я не стала уваривать вино до сиропа, а просто процедила и залила им груши. Когда груши настоялись и пропитались, я вино подогрела и подала в чашке, как глинтвейн – очень приятно и согревающе, особенно зимним вечером.

Получились пряные груши, по консистенции похожие на груши из баночного компота – мягкие, но сохраняющие форму, с богатым сложным вкусом глинтвейна.

Приятного аппетита!

