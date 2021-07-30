Бомбический десерт без выпечки! Фруктово-творожный рулет

Простой рецепт десерта без выпечки из фруктов, творога и печенья. Невероятно красиво, необычно и очень вкусно! Делается быстро (как мы любим!) Рулет получается в меру сладкий, с легкой кислинкой и даже полезный.

Фруктово-творожный рулет без выпечки

Понадобится: Банан - 1 шт.

Мандарины - 3-4 шт. (небольшие)

Печенье - 120 г (10-11 шт. Юбилейное)

Творог - пачка 200 г

Какао - 1 ст.л.

Мед - 1 ст.л.

Масло сливочное - 50 г

Блендер, пищевая пленка (или фольга)

Приготовление:

1. Измельчите печенье (Юбилейное или Мария) в мелкую крошку в пакете при помощи толкушки. Высыпьте крошку в чашку, добавьте какао и измельченный блендером банан.

2. Все хорошо перемешайте. Должна получиться густая масса. Вот такая.

3. В другой емкости соедините творог (жирность любая, но лучше сухой), мёд и масло. Все хорошо перемешайте блендером до однородности.

4. Далее формируем рулет: сделайте 2 слоя пищевой пленки или фольги. Выкладываем массу из печенья и придаем форму прямоугольника. Ширина должна равняться 3 или 4 мандаринкам - у меня вошло 4 мандаринки.

5. Поверх печенья выложите творожную смесь и выровняйте.

6. Очищенные мандарины уложите плотно друг к другу с краю будущего рулета. Начинайте заворачивать рулет, слегка уплотняя.

7. Соедините края встык и заверните рулет плотно в фольгу или пленку. Убираем в холодильник минимум часа на три. Как вариант, можно и заморозить - тоже очень вкусно.

8. Десерт готов! Режем острым ножом, чтобы сок из мандарина не растекался и не смешивался с творожной массой. Нарезаем и наслаждаемся!

Приятного аппетита!