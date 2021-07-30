Бомбический десерт без выпечки! Фруктово-творожный рулет
Простой рецепт десерта без выпечки из фруктов, творога и печенья. Невероятно красиво, необычно и очень вкусно! Делается быстро (как мы любим!) Рулет получается в меру сладкий, с легкой кислинкой и даже полезный.
Фруктово-творожный рулет без выпечки
Понадобится:
Банан - 1 шт.
Приготовление:
1. Измельчите печенье (Юбилейное или Мария) в мелкую крошку в пакете при помощи толкушки. Высыпьте крошку в чашку, добавьте какао и измельченный блендером банан.
2. Все хорошо перемешайте. Должна получиться густая масса. Вот такая.
3. В другой емкости соедините творог (жирность любая, но лучше сухой), мёд и масло. Все хорошо перемешайте блендером до однородности.
4. Далее формируем рулет: сделайте 2 слоя пищевой пленки или фольги. Выкладываем массу из печенья и придаем форму прямоугольника. Ширина должна равняться 3 или 4 мандаринкам - у меня вошло 4 мандаринки.
5. Поверх печенья выложите творожную смесь и выровняйте.
6. Очищенные мандарины уложите плотно друг к другу с краю будущего рулета. Начинайте заворачивать рулет, слегка уплотняя.
7. Соедините края встык и заверните рулет плотно в фольгу или пленку. Убираем в холодильник минимум часа на три. Как вариант, можно и заморозить - тоже очень вкусно.
8. Десерт готов! Режем острым ножом, чтобы сок из мандарина не растекался и не смешивался с творожной массой. Нарезаем и наслаждаемся!
Приятного аппетита!