Весной и десерта хочется такого же прохладного, свежего и нежного, как сама весна. Обратите внимание на сырный десерт с персиками – его легко готовить, очень быстро, и печь ничего не надо. Творожный сыр прекрасно сочетается с самыми разными фруктами. Не любите персики? Сделайте с грушами. Или с клубникой. А если вместо творожного сыра взять творожок пониженной жирности, вместо персиков в сиропе – свежие или свежемороженые, а сахар и мед заменить фруктозой, то десерт волшебным образом становится низкокалорийным. И остается при этом вкусным.

Сырный десерт с персиками

Понадобится (на 4-6 порций):

Сыр творожный (типа Альметте) – 2 шт. по 150 гр.;

Персики в сиропе – 1 банка (объемом 1 литр);

Желатин – 2 ст. л. (ок. 20 гр.);

Мед – 1 ст.л.;

Пряности для ароматизации – на выбор и по вкусу (ванильный сахар, корица, цедра лимона, кардамон, розовый перец, коньяк).

· Желатин нужно замочить в половине стакана холодной воды примерно за час-два до начала готовки, чтобы он набух и гранулы стали прозрачными и мягкими.

· Персики и немного сиропа измельчите блендером до однородности, по консистенции должно получиться что-то среднее между пюре и соком с мякотью. Нам понадобится 500 мл. (пол-литра) этого пюре. Несколько красивых персиковых половинок оставьте для украшения.

· В комбайне взбейте творожный сыр с ложкой меда и несколькими ложками пюре из персиков, так, чтобы получилась гладкая пышная масса. К ней добавьте оставшееся пюре, смешайте до однородности.

· Набухший желатин нужно подогреть, чтоб все крупинки растворились. Можно в ковшике на плите, на маленьком огне или на водяной бане. Я грею в микроволновке, секунд 30-40. Если вы не уверены, что желатин растворился весь – процедите его через ситечко.

· Влейте желатин в сырно-персиковую массу и еще раз взбейте-перемешайте. Готово, можно разливать по формочкам, кружкам или пиалам.

Для застывания поставьте в холодильник часа на три. Если формочки-стаканчики красивые, можно подать прямо в них. Чтобы выложить на блюдце, опустите формочку в кипяток на полминуты, накройте блюдцем и переверните и встряхните. Украсьте дольками персиков, шоколадной стружкой или взбитыми сливками. А можно приготовить фруктовый или ягодный соус – с карамельными фруктами, например.

Приятного аппетита!