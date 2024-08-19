Что сделать из яблок? Вкусные идеи: пюре, пастила, чипсы, мармелад, варенье!

Что сделать из яблок, кроме шарлотки? Предлагаем несколько вариантов переработки яблок, которыми пользуются наши мамы: сушеные яблоки, яблочные чипсы, пастила, пюре и варенье. А еще - яблочный мармелад!

Как сушить яблоки

Из яблок получатся отличные чипсы для перекуса или дольки для компота!

1. Сушим яблоки в духовке.

Яблоки нужно нарезать пластинками по 0,5 см, удалить сердцевину. Нагрейте духовку до 70 градусов, разложите яблоки на два противня тонким слоем. Если хотите сделать яблочные чипсы, нарежьте яблоки потоньше и температуру в духовке увеличьте до 90 градусов.

Поставьте сразу оба противня, примерно через час поменяйте их местами в духовке, еще через час переверните все яблоки на каждом противне, и снова на два часа, с переменой высоты противней.

В процессе образуется много влаги, немного приоткройте дверцу духовки.

2. Сушим яблоки при комнатной температуре.

Если у вас широкие подоконники и солнечная сторона, этот способ отлично подойдет! Нарежьте яблоки тонкими дольками. Застелите подоконник плотной бумагой, разложите дольки в один слой, накройте тонкой дышащей тканью типа марли. Яблочные дольки нужно будет переворачивать пару раз в день. Хорошо, если на улице сухо, и вы сможете приоткрыть окно для вентиляции.

Как сделать яблочное пюре в мультиварке

Яблоки нужно порезать на крупные дольки, убрать сердцевину. Не любите в пюре жесткие кусочки - нужно очистить от кожуры. В чашу мультиварки можно засыпать яблоки до верха. Добавить половину стакана воды.

Если яблоки сладкие, достаточно половины стакана сахара. Кислые - добавьте больше, по вкусу.

Включаем режим тушение и оставляем на час, пару раз помешивая. Через час проверьте консистенцию - яблоки должны легко разминаться. В принципе, можно размять их толкушкой прямо в чаше мультиварки, тогда пюре будет интересной неоднородной консистенции.

Любите гладкое? Переложите в большую емкость и сделайте пюре с помощью блендера. Можно ещё протереть через сито. Разложите в небольшие баночки.

Хранить нужно в холодильнике, пюре прекрасно стоит до недели. Если планируете хранить подольше, то закройте в стерилизованные банки.

Стерилизовать банки можно в духовке - вымыли, поставили в духовку, включили на 120 градусов на 20 минут, в это время прокипятили крышки. Аккуратно доставайте банки - они очень горячие!! И ставьте на сухую тряпочку, чтобы не лопнули. Прежде, чем наливать что-то в банку, подождите, пока 3-5 минут, пусть слегка остынет, и разливайте сначала понемногу, чтобы сравнять температуру, затем до верха.

Как сварить яблочное пюре на плите

На 1 кг очищенных яблок (от кожуры и сердцевины) понадобится 200 гр сахара. Яблоки варим (добавляем полстакана воды) на среднем огне 15 минут, помешивая, чтобы не пригорели. Делаем погружным блендером пюре прямо в этой же кастрюле, добавляем сахар и снова варим минут 10-15 на среднем огне, пока не загустеет.

Хорошо хранится в холодильнике за счет сахара, хотя съедается очень быстро: хоть в начинку для пирожков, хоть соус к оладьям, хоть с чаем вприкуску.

Как сделать яблочную пастилу - полезные и вкусные конфеты

Яблоки нужно очисть от кожуры и косточек, нарезать на крупные дольки, уварить час-полтора в микроволновке (способ см. выше) или запечь в духовке 30 минут при температуре 160-170 градусов, горячие измельчить блендером, если кисло - добавить по вкусу сахар.

Перелить на противень, закрытый бумагой для выпечки и смазанной немного маслом, слоем высотой в 0,5-0,7 см.

Ставим в духовку, лучше на режим с конвекцией, если такого нет, приоткрываем слегка дверцу. Температура 100-110 градусов. Примерно через час пастила подсохнет. Проверьте ложкой - нажмите сверху, она не должна липнуть. Вынимаем противень, остужаем примерно час. Снимаем пастилу и режем на полоски.

Варенье "Янтарные яблочки"

Автор: пользователь Зина Ида

1,5 кг яблок, 1 кг сахара. Яблоки без сердцевин дольками по 0,5 см толщиной нарезать, положить в кастрюлю, засыпать сахаром, покачать кастрюлю, чтоб сахар засыпал все яблоки и оставить на ночь.

С утра довести до кипения и минуты 3-4 закипятить, не мешать ложкой, только покачивать кастрюлю.

Выключить и забыть до вечера. Вечером опять вскипятить и 4 минуты дать покипеть. Оставить на час.

Повторить кипячение и переложить в стерильные банки.

Получится 3 баночки по поллитра. Яблоки получаются прозрачные и очень вкусные.

И вернемся к шарлотке :)

На нашем сайте есть несколько рецептов вкуснейших пирогов и десертов с яблоками! Вот они:

А если хотите сделать еще какое-то интересное блюдо, посмотрите нашу подборку рецептов с яблоками - и салаты, и горячее, и жаркое, и десерты и выпечка!