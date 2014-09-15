В выходные я собиралась испечь королевскую ватрушку вот по этому рецепту, добавив в начинку чернослив, а в итоге получился совсем другой пирог: с хрустящей основой и шоколадом, с легкой черносливовой кислинкой. Пирог получился очень удачным, поэтому я решила поделиться с вами рецептом.

Тарт с черносливом и шоколадом

Понадобится: Тесто: Мука – 300 гр.; Масло сливочное – 150 гр.; Сахар – 50 гр.; Соль – щепотка; Разрыхлитель – 1 неполная чайная ложка; Яйцо – 1 шт.; Вода или молоко – 2-3 ст. ложки (если понадобится); Начинка: Сыр творожный – 400 – 500 гр.; Яйцо – 1 шт.; Шоколад горький – 70 гр.; Чернослив без косточек - 100 гр.; Сахар – 2-3 стол. ложки (не обязательно).

* В этом пироге используется вариант рубленого слоеного теста, оно рассыпчато-слоистое, почти несладкое, простое в приготовлении. Понадобится качественное сливочное масло, холодное, прямо из холодильника. Замесить тесто можно руками, а можно использовать кухонный комбайн с насадкой «нож-бабочка».

* Сначала нужно получить масляно-мучную крошку из всех сыпучих компонентов теста, а потом добавить яйцо и молоко/воду (если понадобится), и замесить тесто.

* В чашу комбайна всыпаю муку, соль, сахар и разрыхлитель, затем добавляю холодное масло, нарезанное кубиками. Холодное – это важно, если масло будет мягкое, масляной крошки не получится, тогда тесто не будет слоиться. В импульсном режиме, короткими включениями, перемешиваю, до получения крошек разного размера.

* Пересыпаю смесь в миску, добавляю холодное яйцо и быстро замешиваю тесто, сначала ложкой, затем руками. Если крошка в шар не собирается, тесто сильно рассыпается, добавьте по одной 2-3 столовые ложки очень холодного молока или воды. Тесто замешивать надо быстро, чтобы масло не успело растаять, и осталось кусочками в готовом тесте, тогда при раскатывании получится слоистое тесто. Конечно, слои теста будут не такими, как в классическом слоеном, более короткие и толстые.

* Если делаете тесто без комбайна, то масло нужно натереть на крупной терке, миску и муку предварительно остудить в холодильнике, и быстро замешивать – сначала вилкой ( насколько возможно), чтобы тепло рук не нагревало масло, а потом руками.

* Тесто уберите в холодильник на 10 минут. Удобно печь в разъемной форме, я выстилаю её бумагой для выпечки, несмотря на то, что тесто к форме не прилипает, оно достаточно сухое и масляное.

* Отделите от теста ¼ часть, для оформления верха. Раскатайте тесто в лепешку, диаметром больше диаметра формы на 4 см (с таким расчетом, чтобы получились бортики высотой 2 см.). Края немного подрежьте, особой аккуратности не требуется. Переносить тесто форму удобно, накрутив на скалку – так оно не порвется и не вытянется.

* Остаток теста и форму с тестом убираю в холодильник, включаю на разогрев духовку (180 градусов) и готовлю начинку.

* Шоколад для начинки нужно крупно нарубить ножом, чернослив вымыть, обсушить и разрезать каждую черносливину на 2-4 части.

* В творожный сыр добавить яйцо, хорошо перемешать, положить чернослив и шоколад. Попробуйте, прежде чем класть сахар – чернослив и шоколад сами по себе сладкие, регулируйте сладость по своему вкусу. Я положила 2 ложки сахара.

* Духовка разогрелась, достаю форму с тестом и выкладываю начинку. Из остатков теста делаю решеточку (раскатала, нарезала полоски, уложила поверх начинки). Выпекать при 180 градусах примерно 40 минут, поле выпекания нужно хорошо остудить: холодный, по-моему, вкуснее, и режется остывший пирог намного легче.

* Нам очень понравился пирог: хрустящая рассыпчатая корочка в сочетании с мягкой, сливочной, чуть кисловатой начинкой. Интересный эффект получился: откусываешь пирог, и ощущения разные - то ярче вкус шоколада, то чернослива (кусочки шоколада и чернослива крупные, то один попадается в начинке, то другой). Думаю, что можно заменить чернослив сушеной вишней, апельсином или другим «сухофруктом» с ярким вкусом.

Пробуйте, приятного аппетита!