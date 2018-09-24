Шоколадный пирог с начинкой из творога в мультиварке

Рецепты пирогов в мультиварке обычно простые в исполнении. Вот и шоколадный пирог с творожной начинкой приготовить совсем не сложно и быстро. Я увидела этот рецепт в интернете, и он меня, как любителя творожной запеканки, сразу заинтересовал - ведь это ее улучшенный вариант!

Тем, кто любит творог в чистом виде со сметаной, в запеканке, в сырке и сырниках, этот вариант точно понравится. Пирог по вкусу напоминает чизкейк, и есть его лучше охлажденным. Себестоимость готового пирога составила 220 рублей. Из бытовой техники вам понадобятся: микроволновка, миксер и мультиварка.

Шоколадный пирог с начинкой из творога

Ингредиенты для теста (основы)

Тесто: Мука – 1 стакан; Яйцо – 3 штуки; Сахар – 1/2 стакана; Какао – 35 грамм; Масло сл. – 70 грамм; Сметана 20% – 210 грамм; Сода - 1/2 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Начинка: Творог – 500 грамм; Сахар – 1/2 стакана; Яйцо – 3 штуки; Крахмал – 25 грамм.

Приготовление теста-основы

Растопите сливочное масло в микроволновке и дайте ему остыть. Пока масло будет остывать, взбиваем яйца с сахаром при помощи венчика до однородной массы. Далее добавляем сметану и растопленное масло. Полученную смесь снова взбиваем.

В отдельной чашке смешиваем муку, какао и соду. Высыпаем половину полученной сухой смеси в тесто и аккуратно промешиваем до получения однородной массы. Оставшуюся половину сухой смеси добавляем и размешиваем активно венчиком до исчезновения комков.

Получилось однородное тесто светло-шоколадного цвета по консистенции сметаны.

Приготовление творожной начинки

Переходим к приготовлению начинки. Взбиваем яйца с сахаром венчиком, добавляем творог (я использовала творог 5% жирности) и крахмал. Полученную массу активно доводим до однородного состояния миксером, устраняя творожные комочки.

Смазываем форму мультиварки маслом (дно и края как можно выше) и выливаем шоколадное тесто.

Творожную начинку выкладываем аккуратно по одной ложке в центр. Творожная начинка не должна доходить до краев чашки. Оба слоя, шоколадный и творожный, должны быть на одном уровне, поэтому при необходимости творожную начинку выровняйте ложкой. В процессе выпечки начинка немного "утонет", а шоколадное тесто растечется сверху. Волшебным образом начинка окажется внутри пирога!

Выпекаем в режиме "Выпечка" 1 час 20 минут. Через час загляните под крышку, так как на некоторых мультиварках пирог готовится быстрее и 1 часа достаточно. Об этом вам "скажет" верхняя корочка, она не должна быть жидкой. У меня мультиварка Панасоник без регулировки температуры. Но рекомендуемая температура выпекания 110-130 градусов.

Получился вот такой высокий и тяжелый по весу пирог! Дайте ему остыть в мультиварке и только потом переверните на тарелку. Дочь пирог "превратила" в торт, украсив его сметанными узорами и брусникой :)

По виду и вкусу напоминает чизкейк! Такой пирог вкуснее есть охлажденным (нам обеим именно так он понравился) и может храниться в холодильнике до 3-4 дней!

Приятного аппетита!