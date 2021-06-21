Если дома есть апельсин, который в свежем виде уже никто не хочет, предлагаю испечь кекс. Рецепт кекса простой, времени на приготовление нужно совсем немного. Печь будем в духовке, можно испечь в порционных силиконовых формочках. Результат - ароматный, пышный и вкусный десерт!

Кекс с апельсиновым ароматом

Понадобится: Апельсин - 1 шт Сливочное масло - 1 пачка (175-180 гр) Сахар - 1 стакан Яйца - 4 шт Сода - 1 ч.л. Мука - 250 г

Приготовление:

1. Нужно хорошенько вымыть апельсин и натереть на мелкой терке цедру. Сок отжать отдельно, можно это сделать с помощью блендера.

2. Размягченное при комнатной температуре масло смешать с сахаром.

3. Добавить в полученную массу яйца и цедру, хорошо перемешать.

4. Теперь добавим сок апельсина и муку, смешанную с содой.

5. Тесто готово (оно должно получиться густым) - переливаем его в смазанную маслом форму и выпекаем около 40 минут при температуре 180 градусов.

6. Смотрите по своей духовке, готовность кекса проверьте зубочисткой! При протыкании в серединке кекса зубочистка должна остаться сухой, нелипкой.

Кекс можно выпечь в одной форме, а можно в порционных формочках для кекса. Украсьте макушку кекса на свое усмотрение. У меня сахарная пудра.

Кекс получился пышный и мягкий, а аромат апельсина вы ощутите уже с самого начала выпекания!

Пробуйте! Приятного аппетита!

