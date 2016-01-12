Тыква Баттернат, фаршированная яблоком и курагой

Тыква «Баттернат» (Ореховая, Мускатная) — один из самых полезных и низкокалорийных сортов тыквы. На вкус сладкая и маслянистая, очень ароматная. Такая тыква готовится очень быстро и способна доставить удовольствие самым искушенным гурманам. Это блюдо можно смело включать в рацион детей, а также употреблять во время диет, все ингредиенты обладают широким перечнем полезных свойств.

Ингредиенты (на 4 порции):

Тыква Баттернат небольшая – 1 шт.

Яблоки, лучше сладких сортов – 2-3 шт.

Курага – 50 гр.

Корица – 2 чайных ложки.

Мед или сахар – 2 чайных ложки.

Фольга для запекания

Приготовление:

Тыкву нужно помыть, разрезать вдоль, ложкой удалить семена, поделить еще на 2 части поперек, как показано на фото. В двух частях, в которых находились семена, остались выемки, которые будем использовать для начинки. В двух других частях вырезать подобные выемки, используя столовую ложку или нож.

Для начинки помыть яблоки и курагу, яблоки порезать на кубики (удалив сердцевину и при желании кожуру), курагу на 2-3 части (в зависимости от размера). Также порезать на небольшие кубики часть тыквы, вырезанную для формирования выемок. Все перемешать, добавив корицу, сахар (или мед).

Фаршируем тыкву начинкой, заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.

Если тыква большая, можно после выключения духовки, оставить ее в духовом шкафу еще на 30 минут томиться.

Также в начинку можно добавлять любые другие сухофрукты и орехи, на ваш вкус.

Приятного аппетита!

P.S. Этот рецепт открыла для меня моя мама. Когда я соблюдала диету для кормящих, она побаловала меня таким десертом. Раньше я не любила тыкву, но этот сорт особенный, теперь часто готовлю это блюдо на радость своим домочадцам.