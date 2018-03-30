Русская творожная пасха
Традиционный рецепт с сырыми яйцами.
Ингредиенты:
- 750 г мягкого творога;
- 60 г сахарной пудры;
- 100 г сливочного масла;
- 1 стакан густой сметаны;
- 3 свежих яйца;
- 100 г сахара;
- 1 ст. л. апельсиновых цукатов;
- 2 ст.л. изюма;
- 2 ст.л. любых крупно порубленных орехов;
- сахар ванильный – 2 ч. л.
1. Творог протереть через сито.
2. Добавить сахарную пудру, размягченное масло и сметану. Взбить венчиком.
3. Сахар растереть добела с желтками, добавить к творожной массе.
4. Взбить белки, осторожно ввести в творог, аккуратно перемешать.
5. Добавить цукаты, изюм и орехи. Перемешать.
6. Форму для пасхи застелить марлей, переложить в форму творожную массу, накрыть плоской тарелкой и поставить под гнет.
7. Выдержать в холодильнике 1–2 суток.
