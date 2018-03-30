Русская творожная пасха

Традиционный рецепт с сырыми яйцами.

Ингредиенты:

750 г мягкого творога;

60 г сахарной пудры;

100 г сливочного масла;

1 стакан густой сметаны;

3 свежих яйца;

100 г сахара;

1 ст. л. апельсиновых цукатов;

2 ст.л. изюма;

2 ст.л. любых крупно порубленных орехов;

сахар ванильный – 2 ч. л.



1. Творог протереть через сито.

2. Добавить сахарную пудру, размягченное масло и сметану. Взбить венчиком.

3. Сахар растереть добела с желтками, добавить к творожной массе.

4. Взбить белки, осторожно ввести в творог, аккуратно перемешать.

5. Добавить цукаты, изюм и орехи. Перемешать.

6. Форму для пасхи застелить марлей, переложить в форму творожную массу, накрыть плоской тарелкой и поставить под гнет.

7. Выдержать в холодильнике 1–2 суток.