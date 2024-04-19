Празднично и вкусно! Печенье «Пасхальные яйца»
Такое красивое печенье в тематическом оформлении - отличное дополнение к традиционному пасхальному столу. А еще - можно создать свою семейную пасхальную традицию - печь домашнее печенье всей семьей! Рецепт этого песочного печенья простой, но мы с вами украсим его по-особенному, и вы обязательно удивите своих домашних и гостей. Попробуйте, это очень вкусно!
Печенье "Пасхальные яйца"
Ингредиенты:
- мука 200 г;
Приготовление:
1. В миске смешиваем холодное масло, муку, сахарную пудру, сок и цедру лимона, желток. Месим тесто, пока оно не станет гладким и однородным. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.
2. Достаем тесто, раскатываем его в пласт толщиной примерно 0,5-1 см, вырезаем печенье в форме яйца и выкладываем на противень. Половину заготовок оставим целыми, а в остальных сделаем круглое отверстие в широкой части, для будущего желтка. Найдите стакан или формочку подходящего размера.
3. Выпекаем при 180° примерно 8-10 минут, следите, чтобы не пригорело. Когда достанете печенье из духовки, дайте ему остыть.
4. Пока печенье остывает, займемся кремом. В кастрюле смешиваем воду, лимонный сок, сахар, крахмал и краситель или куркуму. Красителя добавляйте по чуть-чуть, пока крем не станет нужного цвета.
5. Варим на медленном огне, все время помешивая венчиком, пока масса не загустеет. Переместите крем в глубокую тарелку.
6. Приступим к сборке. Печенье без отверстия смазываем чайной ложкой крема, кладем сверху печенье с дыркой и присыпаем все сахарной пудрой, затем кладем в отверстие еще ложечку крема. Проделываем эту процедуру со всеми печеньками. И оставляем (если сможете удержаться), чтобы крем стабилизировался. Крем станет более плотным через пару часов.
Все готово, приятного аппетита!