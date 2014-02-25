Пирожное «картошка» - одна из самых простых сладостей, нехитрая, но вкусная, легкая в приготовлении. Существует несколько разновидностей «картошки»: на основе подсушенной бисквитной крошки – классический вариант, на основе печенья,сдобных сухарей или сухариков из обычного белого хлеба, даже из пряников рецепт «картошки» встречала.

Признаться, раньше я «картошку» не любила, пока не попробовала именно это пирожное, из перемолотых ванильных сухарей. В отличие от более мягкого «бисквитного» варианта, эта картошка плотная, крупитчатая, даже чуть рассыпчатая. Такую часто готовит моя подруга, и, я замечала, что она съедается первой из всех сладостей на столе. Печь её не надо, к приготовлению можно привлечь детей (смолоть сухарики и слепить колобки – такое удовольствие!), и продукты нужны самые простые, доступные.

В «тесто» можно добавить коньяк или бренди (если не планируете угощать пирожным детей), положить молотые орехи или просто обвалять в них, а мне нравится именно такой простой вариант «картошки». Попробуйте и вы!

Пирожное «Картошка»

Понадобится:

Сухари – 300 гр.;

Масло сливочное – 150 гр.;

Молоко - 2/3 ст. (160 гр.);

Сахар – 2/3 ст.;

Ванильный сахар или половина стручка ванили.

Для посыпки

Какао – 4 ст. л.;

Сахар – 2 ст. л.

! Про сахар. Сухари бывают разные по сладости, поэтому количество сахара стоит отрегулировать с учётом этой разницы и «под себя». Ванильные сухарики обычно более сладкие, чем, например, «Горчичные», поэтому попробуйте их перед готовкой и увеличьте или уменьшите количество сахара.



* Сухарики нужно измельчить в крошку, я по старинке пользуюсь мясорубкой, но, наверное, можно и блендером попробовать.

* В ковшике соедините молоко, масло, сахар.

* В смесь добавьте ванильный сахар или ваниль (стручок нужно разрезать пополам и ножом соскоблить мякоть, добавить ее в жидкость, стручок тоже прогреть в смеси, потом вынуть и выбросить). Прогрейте на небольшом огне до полного растворения сахара и масла, смесь должна быть горячей, но не кипящей.

* Влейте смесь в сухарную крошку, перемешайте – так, чтобы сухари полностью её впитали, и не осталось сухих крошек. Смесь будет горячей, но рук не обжигает – нужно слепить колобки-картошинки, пока она не остыла.

* Хорошо обваляйте картошку в смеси какао и сахара, мне нравится, как потом эти крупинки сахара похрустывают. Можете заменить сахар сахарной пудрой, если хотите более мягкое покрытие. Остудите в холодильнике, картошка станет плотной, сохранив при этом некоторую крупитчатость. По структуре такая картошка отличается от той, что делают из бисквита – более плотная, структурная, можно различить крупинки.

* Очень вкусно, стоит попробовать хотя бы раз, тем более что приготовить такую картошку легче легкого.

Приятного аппетита!