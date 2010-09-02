Пай с черносливом

Что такое пай? Этот вопрос я себе задала, когда купила это кондитерское чудо в магазине. На коробке было написано «Трубочки с начинкой из чернослива, прослоены легким кремом из натуральной сметаны и взбитых сливок». После того, как я его попробовала, решила, что надо приготовить аналогичный пай самостоятельно в домашних условиях. Было очень интересно, что получится из моего эксперимента.

Каждый раз, когда я готовила пай, пыталась улучшить рецепт приготовления, чтобы максимально приблизить к оригиналу. Итогом своей работы я хотела бы поделиться с вами.

Итак, нам понадобится:

100 г сливочного масла

100 г сахара

1 ст. л. сметаны

1 яйцо

1 пакетик ванилина

200 г муки

10 г разрыхлителя теста

250 г чернослива без косточек

200 мл. сливок для взбивания

2 ст.л. сахарной пудры

100 г сметаны (по вкусу в крем)

Горсть грецких орехов (для украшения)

Готовим песочное тесто: сливочное масло комнатной температуры, сметану, яйцо, сахар, ванилин смешиваем и взбиваем до полного растворения сахара. Отдельно перемешиваем муку и разрыхлитель, добавляем в тесто и тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться мягким, немного липким. Накрываем салфеткой и убираем в холодильник минимум на час.

Пока тесто будет стоять в холодильнике, сделаем начинку для трубочек. Чернослив промываем, заливаем горячей кипячёной водой и даём постоять примерно 30 минут, чтобы он стал мягкий. Затем сливаем воду и измельчаем. Это можно сделать либо с помощью блендера, либо прокрутить на мясорубке.

Прежде чем достать тесто из холодильника, проведём подготовительные работы. Духовку разогреваем до 190 градусов. Противень выстилаем бумагой для выпекания. Поверхность, на которой будем крутить трубочки, посыпаем мукой.

Достаём тесто из холодильника и работаем с ним быстро, потому что, пока оно холодное, оно пластичное и не сильно липнет к рукам.

Тесто делим на 10 равных частей, катаем из них шарики. Затем из шарика делаете колбаску и руками расправляем в лепёшку. В серединку кладём чернослив и закрываем с двух сторон внахлёст. Чтобы тесто не рвалось, лепёшку не нужно делать очень тонкой, подсыпайте муки не жалейте.

Затем трубочки аккуратно выкладываем на противень и выпекаем до золотистого цвета.

После того, как все трубочки будут готовы, оставляем их остывать. Начинаем готовить крем. Для этого берём охлаждённые сливки и взбиваем их миксером на максимальной скорости 5-6 минут. Они должны загустеть и увеличиться в объёме. Добавляем сахарную пудру и сметану. Перемешиваем.

Примечание: сметана даёт крему лёгкую кислинку, поэтому, её добавляем по желанию.

Приготовим форму, в которой будем собирать пай. Я использовала пластиковый контейнер с крышкой.

Выкладываем первый слой из трубочек. При необходимости трубочки подрезаем с одного края. Заливаем кремом. Снова слой трубочек и снова крем. Третьим слоем трубочек немного прижимаем нижние. Сами трубочки лучше перевернуть, чтобы та сторона, на которой они лежали при выпечке, была вверху. Тогда вы получите ровную горку.

Закрываем крышкой и убираем в холодильник на 10-12 часов, чтобы трубочки пропитались кремом. После этого пай посыпаем мелко порубленными грецкими орехами и можно пробовать!

Нашей семье пай пришёлся по вкусу – он не приторно сладкий, не жирный, но в то же время сытный и очень вкусный. Я уверена, вас он тоже не оставит равнодушными.