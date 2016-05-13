Считается, что эклеры с заварным кремом один из самых популярных видов пирожного. Я этой статистике верю, потому что сама люблю такие – мягкая ванильная серединка и плотная хрустящая оболочка, ммм! Приготовить эклеры в домашних условиях просто. И очень вкусно!

Эклеры с заварным кремом

Понадобится: Вода – 250 мл.; Масло сливочное – 100 г.; Яйцо – 4-5 шт.; Сахар – ½ ч.л.; Соль – 1/3 ч.л.; Мука пшеничная – 150 гр.; Для крема: Молоко – 500 мл.; Яйца (только желтки) – 5 шт.; Сахар – 125 гр.; Крахмал кукурузный – 50 гр.; Ванильный сахар – 1 пакетик; Масло сливочное- 40 гр.;

Примечание: Заварной крем лучше приготовить заранее, чтобы он успел остыть. Если готовите в тот же день, нужно будет охладить его (на льду или в холодной воде, лучше проточной, все время помешивая).

* Тесто называется заварным, потому что мука заваривается кипятком, это делает тесто эластичным и одновременно прочным, способным образовывать пустоты, полости. Подготовьте все продукты, просейте муку. В кастрюлю налейте воду, положите масло кубиками, соль, сахар. Нагрейте до кипения.

Как закипит, снимите с огня, всыпьте муку, хорошо и быстро размешайте, чтобы не осталось сухой муки. Снова поставьте на плиту, и перемешивайте – это нужно, чтобы мука хорошо заварилась. Через пару минут тесто станет гладким, соберется в шар, а на дне кастрюли появится белая пленочка. Снимите с огня кастрюлю, переложите тесто в миску и дайте чуть-чуть остыть, минуты две.

* Добавляйте яйца по одному, каждый раз размешивайте до однородности. Перемешивайте лопаткой или комбайном, насадкой для теста. Сначала получатся кусочки теста в яйце, и кажется, что они никогда не соединятся, растирайте дальше, буквально через пару минут все перемешается. Пятое яйцо может понадобиться не полностью, добавляйте по частям, каждый раз хорошо вымешивая тесто. Ориентируйтесь на консистенцию – тесто должно получиться блестящее, текучее, очень медленно сползать с лопатки длинным полупрозрачным «языком». Если недомесили тесто или оно слишком густое – во время выпечки эклеры могут сильно потрескаться, но на вкусе это не отразится.

Почему тесто может оказаться гуще, чем надо? Это зависит от влажности муки, размера яиц, от того, насколько точно отмеряли воду, и сколько её выкипело во время варки, если долго кипятили.

* Отсаживайте на противень длинные полоски теста, оставляя расстояние между ними – в духовке эклеры вырастут в 3 раза. Нужен кондитерский мешок с круглой или рифленой насадкой 13-15 мм, или плотный полиэтиленовый пакет из-под молока, с отрезанным уголком.

* Разогрейте духовку до 190 градусов, поставьте противень на средний уровень и пеките 30-35 минут, не открывая духовку. Готовые эклеры золотисто-коричневые, сухие и легкие. Достаньте один и убедитесь, что эклеры пропеклись, слишком мягкие эклеры быстро размокнут от крема.

* Заварной крем лучше приготовить заранее, накануне. Оделите желтки (белки не понадобятся), хорошо разотрите их с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте часть молока от общего количества (ок. 70 мл.) и перемешайте. Всыпьте крахмал и перемешайте, чтобы не было комочков.

Вскипятите молоко. Тонкой струйкой влейте примерно четверть кипящего молока в желтковую смесь, постоянно помешивая. Таким способом можно избежать образования комочков в креме. Перелейте в кастрюлю с оставшимся молоком эту желтковую смесь, и варите пару минут, хорошо перемешивая, особенно со дна. Крем стал густым, значит, он готов.

Накройте крем пленкой вплотную к поверхности, чтобы не образовалась пленка и оставьте остужаться, сначала при комнатной температуре, потом в холодильнике. Если крем нужен сразу, поставьте кастрюлю в ёмкость с холодной водой и остужайте, помешивая крем (чтоб не было пленки на поверхности). Меняйте воду, как нагреется.

* Остывший крем хорошо перемешайте лопаткой или венчиком. Можно начинять эклеры. Самый простой способ – разрезать пополам по горизонтали, выложить крем в нижнюю половинку и накрыть верхней. Если есть кондитерский мешок с насадками, используйте его – насадкой с короткой трубочкой наполняйте через три дырочки в дне эклера, насадкой с длинной трубочкой - с торцов.

* Готовые эклеры можно посыпать сахарной пудрой, или покрыть глазурью. Я сделала простую сахарную, из сахарной пудры и воды – как на этом торте.

* Эклеры с заварным кремом – мои любимые, у них нежная прохладная ванильная начинка и плотная хрустящая оболочка. Очень вкусные пирожные!

Приятного аппетита!