Домашние конфеты ручной работы
Конфеты своими руками сделать очень просто! Ингредиентов нужно совсем немного, возни практически никакой, а результат - натуральные домашние конфеты без всяких вредных добавок! Конфеты с сухим молоком по этому рецепту получаются мягкие, сливочные, немного похожи на суфле и на конфеты из сухой детской смеси, которые делали в СССР. А ириски мягкие, нежные, с кармельно-сливочным вкусом и они при этом не липнут к зубам!
Домашние ириски
|
Ингредиенты:
Приготовление:
Из этого количества ингредиентов получится 12-15 конфет (зависит от размера формы).
1. Все очень просто! Смешиваем в кастрюле или сотейнике с толстым дном сметану, сахар и ванилин, варим на среднем огне, пока масса не загустеет. Она должна приобрести нежный кремовый цвет.
2. Снимаем с огня и СРАЗУ перекладываем в формочки (у меня для льда). Делаем это быстро, так как масса быстро остывает и затвердевает. Разровнять можно мокрой рукой или ложкой, смоченной в воде. Оставляем в холодильнике на пару часов.
Все готово, угощайтесь!
Домашние молочные конфеты-суфле
|
Ингредиенты:
Приготовление:
Из этого количества продуктов получится 15-20 конфеток, в зависимости от диаметра шариков.
1. В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду, поставьте на плиту, когда закипит, убавьте огонь и варите до момента, постоянно помешивая, когда масса станет немного тягучей. Будьте внимательны, при перегреве сироп кристаллизуется и придётся переделывать.
2. Снимаем с огня, добавляем масло и перемешиваем до однородности. Далее, непрерывно помешивая, добавляем сухое молоко, немного молотой корицы (по желанию), перемешиваем и убираем в холодильник на 30-40 минут.
3. Когда масса охладилась, лепим из неё шарики, обваливаем в какао-порошке.
Если любите кокос, можно обвалять конфеты в кокосовой стружке - будет тоже очень вкусно!
Приятного аппетита!
