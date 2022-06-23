Домашние конфеты ручной работы

Конфеты своими руками сделать очень просто! Ингредиентов нужно совсем немного, возни практически никакой, а результат - натуральные домашние конфеты без всяких вредных добавок! Конфеты с сухим молоком по этому рецепту получаются мягкие, сливочные, немного похожи на суфле и на конфеты из сухой детской смеси, которые делали в СССР. А ириски мягкие, нежные, с кармельно-сливочным вкусом и они при этом не липнут к зубам!

Домашние ириски

Ингредиенты:

- сметана 300 г;

- сахар 200 г;

- ванилин щепотка.

Приготовление:

Из этого количества ингредиентов получится 12-15 конфет (зависит от размера формы).

1. Все очень просто! Смешиваем в кастрюле или сотейнике с толстым дном сметану, сахар и ванилин, варим на среднем огне, пока масса не загустеет. Она должна приобрести нежный кремовый цвет.

2. Снимаем с огня и СРАЗУ перекладываем в формочки (у меня для льда). Делаем это быстро, так как масса быстро остывает и затвердевает. Разровнять можно мокрой рукой или ложкой, смоченной в воде. Оставляем в холодильнике на пару часов.

Все готово, угощайтесь!

Домашние молочные конфеты-суфле

Ингредиенты:

- вода 100 мл;

- сахар 300 г;

- сухое молоко 200 г;

- сливочное масло 100 г;

- корица 1 ст. л.;

- какао (или кокосовая стружка) 2-3 ст. л.

Приготовление:

Из этого количества продуктов получится 15-20 конфеток, в зависимости от диаметра шариков.

1. В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду, поставьте на плиту, когда закипит, убавьте огонь и варите до момента, постоянно помешивая, когда масса станет немного тягучей. Будьте внимательны, при перегреве сироп кристаллизуется и придётся переделывать.

2. Снимаем с огня, добавляем масло и перемешиваем до однородности. Далее, непрерывно помешивая, добавляем сухое молоко, немного молотой корицы (по желанию), перемешиваем и убираем в холодильник на 30-40 минут.

3. Когда масса охладилась, лепим из неё шарики, обваливаем в какао-порошке.

Если любите кокос, можно обвалять конфеты в кокосовой стружке - будет тоже очень вкусно!

Приятного аппетита!

