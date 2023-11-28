Трубочки с шоколадно-ореховой начинкой. Проверка рецепта
Увидели в интернете рецепт завтрака: трубочки с начинкой. Приготовили их дважды - по исходному рецепту и второй раз немного иначе, с учетом того, что нам не понравилось (замечания ниже).
Итак, делаем трубочки из хлеба для тостов с начинкой из шоколада и орехов. Вся фишка именно в том, что готовим десерт из хлеба - получается быстро и вкусно.
Трубочки с шоколадно-ореховой начинкой
Ингредиенты:
! В исходном рецепте автор предлагает обмакивать трубочки в льезон, мы так и сделали - получилось довольно вкусно, но яйцо тут кажется лишним!
! Автор рецепта трубочки обжаривает на сливочном масле, из-за этого вкус хлеба становится похож на «пирожковый», во второй раз жарили без масла - так показалось вкуснее.
! Мы убедились, что сахар с корицей не прилипает к трубочкам, и вообще получается слишком сладко, поэтому сахар из обсыпки можно убрать.
Если захотите поэкспериментировать, сделайте льезон из 1 яйца и молока (2 ст. ложки) и обмакните трубочки перед жаркой.
Приготовление:
1. С хлеба срезаем корочки. Раскатываем хлеб скалкой.
2. На половину тоста намазываем шоколадную пасту и посыпаем дробленым фундуком.
3. Заворачиваем хлеб в трубочку. Обжариваем со всех сторон на сухой сковороде, на среднем огне.
4. Делаем обсыпку: смешиваем в тарелке сахар с корицей. Каждую трубочку немного смазываем молоком и обваливаем в корице с сахаром.
Второй (сухой) вариант. Трубочки молоком не смазываем, просто сверху посыпаем корицей.
Приятного аппетита!