миссис Пампкин
Сладкие блюда

Вкусный подарок для Валентинова дня! Слоеные сердечки с яблоками (рецепт с видео)

Готовое слоеное тесто – настоящая палочка-выручалочка для хозяйки. Обязательно держите про запас пару упаковок, и вы в любой момент сможете накормить своих домашних пирогами, а гостей встретить горячими плюшками. Выпечка из слоеного теста всегда удается, а готовить её легко и быстро. Совсем скоро праздник всех влюбленных – давайте приготовим слоеные сердечки с яблоками и творожным кремом. Отличный десерт ко дню Святого Валентина!

Слоеные сердечки с яблоками

(6-8 штук)

Понадобится:

Слоеное бездрожжевое тесто – 1 пачка 500 гр.;

Яблоки кисло-сладкие, маленького размера – 4 шт.;

Мед или сироп (апельсиновый, абрикосовый, вишневый) – 2 ст. л.;

Творожный сыр – 1 баночка 150 гр.;

Яйцо – 1 желток;

Сахар – 1 ст. л.;

Вяленая вишня или черешня, сахарная пудра – для украшения.

* Разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре. Острым ножом вырежьте сердечки, для удобства можно сделать картонный трафарет – должно получиться 6-8 штук.  

* Соедините творожный сыр, сахар, ванильный сахар и желток, размешайте до однородности.

* Яблоки нужно вымыть, очистить от кожуры и сердцевины. Разрежьте их на четвертинки, а затем каждую четвертинку – на тонкие дольки-ломтики.

* Выложите в центр каждого сердечка столовую ложку творожного крема.

* Уложите ломтики яблок поверх творожного крема, не доходя до края примерно 1,5 – 2 см., при выпечке края теста должны подняться. При помощи кисточки смажьте медом или сиропом, в центр положите вишенку – и можно отправлять в духовку.

* Выпекайте при температуре 220 градусов примерно 20 минут. Готовое пирожное посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Видеоверсия рецепта

 
 

Еще идеи рецептов: забавные идеи для завтрака в День Валентина здесь: Валентинов День. Рецепты праздничных блюд!

А что на ужин? Идея - здесь:  Ужин в День Валентина. Суп томатный с морепродуктами (рецепт с видео)

Сладкие блюда
