Лимонная пасха из маскарпоне
Ингредиенты:
- лимон 1 шт.;
- сахар – 4 ст. л.;
- мороженое ванильное 75 г;
- молоко 2 ст.л.;
- желатин 15 г;
- сыр маскарпоне 500 г.
1. Лимон вымыть, тонко нарезать кружками, уложить их в глубокую тарелку, посыпать сахаром, накрыть другой тарелкой и оставить на 20 минут.
2. Мороженое положить в миску, дать ему полностью растаять. Отделить 3 ст. л. мороженого, добавить 2 ст.л. молока и всыпать в смесь желатин. Дать набухнуть в течение 30 минут.
3. Нагреть желатин на слабом огне до его полного растворения. Влить желатиновый раствор в оставшееся мороженое. Размешать и процедить через сито, чтобы избавиться от нерастворившегося желатина.
4. Кружки лимона вместе с сахаром отжать. Выделившийся сок добавить к маскарпоне, перемешать.
5. Добавить к сыру смесь мороженого с желатином, перемешать.
6. Полученную массу уложить в пасочницу и поместить в холодильник на ночь до полного застывания.