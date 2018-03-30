Лимонная пасха из маскарпоне

Ингредиенты:

лимон 1 шт.;

сахар – 4 ст. л.;

мороженое ванильное 75 г;

молоко 2 ст.л.;

желатин 15 г;

сыр маскарпоне 500 г.

1. Лимон вымыть, тонко нарезать кружками, уложить их в глубокую тарелку, посыпать сахаром, накрыть другой тарелкой и оставить на 20 минут.

2. Мороженое положить в миску, дать ему полностью растаять. Отделить 3 ст. л. мороженого, добавить 2 ст.л. молока и всыпать в смесь желатин. Дать набухнуть в течение 30 минут.

3. Нагреть желатин на слабом огне до его полного растворения. Влить желатиновый раствор в оставшееся мороженое. Размешать и процедить через сито, чтобы избавиться от нерастворившегося желатина.

4. Кружки лимона вместе с сахаром отжать. Выделившийся сок добавить к маскарпоне, перемешать.

5. Добавить к сыру смесь мороженого с желатином, перемешать.

6. Полученную массу уложить в пасочницу и поместить в холодильник на ночь до полного застывания.