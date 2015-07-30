Хочу предложить отличный мусс: нежный, воздушный, кисло-сладкий, легкий летний десерт.

Кроме того, с красной смородиной я варю желе – очень люблю, легко приготовить, хранится отлично и к весне превращается почти в мармелад. Пеку маффины с кефиром и красной смородиной – вкусно, быстро и недорого. Из необычного – пирог с фундуком и смородиной. Часть ягод замораживаю, на зиму.

А что вы делаете с красной смородиной?

Мусс из красной смородины

Понадобится: Смородина красная – 700 гр.; Сахар – 200 гр. (можно уменьшить до 150 гр.); Яйцо (только белок) – 3 шт.; Желатин – 15 гр. Вода для замачивания желатина – 80-100 мл.;

* Замочите желатин в воде и оставьте для набухания.

* Ягоды вымойте, положите в кастрюлю и добавьте 2-3 столовые ложки воды. Ставьте на огонь и нагревайте под крышкой, на среднем огне. Когда ягоды полопаются, дадут сок и масса станет близка к закипанию, снимите с огня и толкушкой для картошки хорошенько разомните все ягоды.

* Чтобы получить сок с мякотью, нужно эту массу протереть через сито или отжать через марлю. Загружать соковыжималку ради такого малого количества, наверное, не стоит, но – по желанию. У меня вышло 450 мл. сока. Добавьте сахар и размешивайте до растворения сахара.

* Распустите желатин, в микроволновке или на водяной бане, добавьте к ягодной массе и хорошо перемешайте, чтобы желатин равномерно распределился. Остудите до комнатной температуры.

* Яйца купите свежие, лучше всего – диетические. Скорлупу хорошо вымойте со щеткой, горячей водой, так как белок используется без термообработки. Отделите белки от желтков, желтки в этом рецепте не понадобятся.

* Остывшую ягодную массу слегка взбейте миксером, добавляя белки по одному. Она станет немного гуще, светлее, пена будет крупными пузырями. Поставьте миску в холодильник. Заглядывайте, помешивайте или покачивайте миску, тут важно поймать момент, когда мусс начнет густеть и «схватываться» по краям.

* Получилось? Доставайте и взбивайте до пышной пены и увеличения в объеме. Если пена «слабая», не пышная, плохо взбивается – значит, недостаточно охладили (очень жарко в кухне), повторите еще раз – другой цикл «охлаждение-взбивание».

* Разливайте пышную густую пену по стаканам/креманкам/вазочкам, ставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, за это время мусс окрепнет.

Получился воздушный десерт, по-девчачьи розовый и нежный. Можно украсить его шапочкой из взбитых сливок (очень вкусно, но увеличится калорийность!) или свежими ягодами и листиком мелиссы (то, что надо!).

Приятного аппетита!