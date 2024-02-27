Печенье в подарок на 8 Марта. Делаем вместе с детьми!

Красивая идея подарка своими руками на 8 Марта - песочное печенье необычной формы - в виде спичек, пуговиц или чайных пакетиков. Можно испечь его вместе с детьми и подарить, например, на 8 Марта бабушке, сестре, учительнице или подружке.

Рецепт песочного теста:

2 яйца,

0,5 стакана сахара,

сл. масло или маргарин 200 гр.,

мука 2 стакана.

Вес готового печенья 600 гр.

Приготовить тесто очень просто, более того — изделия быстро пекутся!

Смешиваем яйца с сахаром, добавляем размягченный маргарин или масло, постепенно засыпаем 2 стакана муки с горкой, затем тщательно промешиваем тесто, делим на кусочки, раскатываем их толщиной 5 мм. Выпекать при температуре 170-180 градусов.

На этапе приготовления теста доверяю своей десятилетней дочери взбить яйца с сахаром миксером, добавить и размешать масло. Замес муки в тесто требует усилий, поэтому ложка переходит ко мне.

Формочек для выпечки у нашей непекущей семьи нет, воспользуемся подручными средствами - ножом и стаканами разных диаметров.

Готовое тесто делим на три части, каждая для воплощения своей идеи, о которых мы расскажем ниже.

Чайные пакетики

Из бумаги вырезаем форму чайного пакетика реалистичного размера, раскладываем его на раскатанном тесте, аккуратно вырезаем ножом.

Обязательно делаем дырочки для будущей веревочки (воспользуемся ножкой от пластиковой рюмки, которая разбирается на части). Дырочки - ответственность дочери.

На противень кладу лист пергаментной бумаги, и дочь раскладывает "пакетики". Пергамент гарантирует, что печенье точно не прилипнет.

Печем минут 10. Так как мы неопытные пекари, я периодически поглядываю внутрь, слежу за цветом "пакетиков".

Шоколадная глазурь

Рецепт глазури: 1 шоколадка (100 гр.) + 4 ст.ложки молока

Рекомендуется использовать горький шоколад, но для данного печенья я купила плитку молочного шоколада. Растопить шоколад можно на водяной бане или в фондюшнице.

Мы решили топить вторым способом, это медленнее, но интереснее, как сказала дочь. Ломаем шоколад на кусочки, чуть позже постепенно добавляем молоко, постоянно перемешивая. Приготовление глазури взяла на себя дочка.

Готовые и остывшие "пакетики" макаем в шоколад примерно на треть и укладываем на лист с пергаментом. Отправляем в холодильник минут на 30-40.

Чайный пакетик должен выглядеть как настоящий. Для ярлычков берем ненужную упаковочную бумагу, и дочь вырезает по шаблону необходимое количество.

Из толстых белых ниток нарезаем веревочки по 27 см, продеваем в дырочку печенья и склеиваем внутри ярлычка!

Все, печенье готово!

Пуговки

Из второй части теста готовим пуговки. Или свиные пятачки, кому как нравится))

На этом этапе легко справится и сам ребенок. На раскатанном тесте дочь вырезала кружочки, окружностью поменьше делала ободок пуговки, и ножкой от рюмки - две дырочки.

Пуговки также отправляются в духовку на противне с пергаментом. Через 10 минут печенье готово, остывшие фигурки дочь соединила красивой тесьмой.

Коробка со спичками

Третья часть теста - для спичек. Раскатываем тесто аналогичным образом по 5 мм и нарезаем на полоски шириной 1,5 см и длиной 10 см.

Выпекаем на пергаменте, готовые спички окунаем в растопленный шоколад, формируя "спичечные головки". Отправляем в холодильник на 30-40 минут.

Между делом мастерим коробочку из двух листов картона под размер спичек. Навыки уроков технологии дочери и здесь пригодились. Коробочка создана была минут за 10.

Укладываем спички в коробочку и украшаем, подарок готов! Такие спички всегда пригодятся в хозяйстве к чаю.

У нас получились необычные подарки, которые дочь вручит накануне праздника учительнице и подружкам!

*** Строго не судите, это наш первый опыт и совместное кухонное творчество с дочерью))

Желаем вам творческих кулинарных успехов и весеннего настроения!