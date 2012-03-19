Постные блюда. Крамбль яблочно-вишневый с овсяными хлопьями (рецепт с видео)

В нашей рубрике вы уже наверняка видели рецепты крамбля и многим из вас они понравились. Сегодня предлагаю приготовить постный вариант этого замечательного хрустящего десерта. Ведь побаловать себя вкусненьким хочется в любой день, особенно, если вы "на посту". А еще такое блюдо очень нравится детям!

Крамбль яблочно-вишневый с овсяными хлопьями

Понадобится:

Яблоки – 2-3 шт.;

Вишня без косточек – 200-300 гр.;

Сахар коричневый – 4 ст.л.;

Сахар белый – для начинки (по желанию);

Крахмал – 2 ст.л.;

Хлопья овсяные – 1 стакан;

Масло растительное – 3 ст.л.

По желанию - кардамон, корица, ванильный сахар.

* Для начинки нужно предварительно разморозить вишню без косточек, слить сок, ягоды присыпать крахмалом. Яблоки очистить от кожицы и семян, и нарезать ломтиками или кубиками.

* Яблочные ломтики перемешайте с вишней, посыпьте сахаром, корицей и кардамоном. Количество сахара регулируйте по вкусу, в зависимости от сладости яблок и вишен. Крахмал можно немного добавить, если фрукты очень сочные. Кардамон и корицу можно заменить ванильным сахаром и/или лимонной цедрой, по желанию.

* Приготовьте посыпку: разогрейте сковороду с толстым дном, и положите коричневый сахар, растительное масло и немного воды (3-4 ст.л.). На среднем огне прогрейте до полного растворения сахара, положите овсяные хлопья и перемешайте, немного поджарьте-подсушите.

* В красивую жаропрочную форму (в ней и будем подавать на стол) переложите фрукты. Сразу же выложите хлопья поверх фруктов и поставьте в разогретую духовку.

* Будем запекать при температуре 180-200 градусов минут 20-30. Яблоки должны стать мягкими, а овсяные хлопья – зарумяниться. Если верх начнет румяниться слишком рано, можно накрыть форму пергаментом или фольгой. Подавать крамбль нужно теплым, в той же посуде. При желании можно выложить порционно на тарелку.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта