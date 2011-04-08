Хворост люблю, но пеку его раз в пятилетку, а то и реже – очень уж недиетическая это еда. Но изредка, да соблюдая умеренность, думаю, можно – а воспоминания возвращают меня в детство.

Самый вкусный хворост пекла моя бабушка – легкий-воздушный, хрустящий, тающий во рту, осыпающийся сахарной пудрой. Все бабушкины гости ели хворост с большой охотой, а внукам на прощанье даже вручался мешочек или коробочка с лакомством – «на дорожку». Приготовить нежный хворост легко, если знать два «секрета» - надо хорошо разогреть масло и оооочень тонко раскатать тесто. А теперь, если у вас есть немножечко свободного времени и желание, предлагаю попробовать!

Хворост

Понадобится:

Яйца – 2 шт.;

Сметана- 2 ст.л.;

Сахар – 1 чайная л.;

Соль – щепотка,

Коньяк или спирт – 1 ст.л.;

Мука – ок. 1,5 стаканов,

Растительное масло для фритюра,

Сахарная пудра для посыпки.

· Для приготовления теста нужно смешать яйца со сметаной, сахаром, солью и коньяком, затем, постепенно добавляя муку, замесить крутое тесто, примерно как на пельмени, можно немного поплотнее. Муки может понадобиться чуть меньше полутора стаканов или чуть больше, в зависимости от размера яиц и густоты сметаны. Коньяк добавляется для особой «хрустящести», можно заменить другим крепким алкоголем или вообще без него обойтись. Замешанное тесто накройте пленкой или положите в пакет и уберите на полчасика в холодильник – отдохнуть.

· Масло для жарки нужно хорошо разогреть в глубокой кастрюльке или ковшике. Как понять, «хорошо» или «нет» разогрелось масло? Бросьте в него кусочек хлеба – если масло вокруг него запузырилось, и кусочек стал золотисто-рыжим примерно за минуту – фритюр достаточно горячий, если сразу закоричневел или обуглился – перегрели, долго не румянится – соответственно, температура недостаточно высокая.

· Тесто постарайтесь раскатать очень тонко – чем тоньше, тем нежнее получится хворост, хорошо раскатанное тесто полупрозрачное, толщиной около миллиметра. Толсто раскатанное тесто после выпечки будет грубым, «деревянным». При раскатывании много муки не подсыпайте, и стряхните её излишки перед тем, как опустить в масло будущий хворост, иначе она опустится на дно и будет пригорать.

Отрежьте от раскатанного теста кусочек размером с ладонь, внутреннюю часть кусочка нарежьте узкими полосками, не разрезая края - поднимите и на весу «перепутайте» эти полоски – и можно жарить.

В масле хворост сразу «вырастет», поверхность вздуется небольшими пузырями – отлично, правильно получилось! Теперь нужно не зевать, и вовремя перевернуть – зарумянить с другой стороны.

Готовый хворост выкладывайте на сито или на бумажные полотенца, чтобы впиталось масло. Посыпьте сахарной пудрой.