Домашнее мороженое

Настоящее сливочное мороженое у вас дома. В нашей семье этот десерт прочно занял место на всех праздниках!

Всё гениальное просто!!! Это истина, а вот доказательство. Итак, попробуем приготовить вместе.

Нам понадобится:

Сливки 33 % 0,5 л

Сгущенное молоко 200 г.

Ну и для украшения я взяла:

Карамель

Какао

Кокосовая стружка

* Сливки выливаем в большую ёмкость, желательно с высокими бортами.

* Дальше нам понадобится блендер с венчиком или миксер. Взбиваем сливки до увеличения объёма в 2,5 раза.

* Тонкой струйкой вливаем сгущенное молоко и одновременно взбиваем. Достаточно половины банки. Как только молоко влили, перестаем взбивать.

* Готовую массу разливаем по небольшим ёмкостям. Я взяла чайные чашечки, подойдут пиалки, кофейные чашки или просто баночки из-под йогурта или детского питания. Убираем их на 3-4 часа в морозильную камеру.

* Через четыре часа достаем готовое мороженое, чашечки с обратной стороны обливаем кипятком - теперь мороженое легко из них извлекается.

Украшаем на свой вкус. Сегодня я использовала карамель, какао и кокосовую стружку.

Замечательный сливочный вкус. Надеюсь, рецепт придётся по вкусу Вам и Вашим детям. Удачных экспериментов!!!