Романтические блюда на День всех влюбленных!

«На носу» день Святого Валентина, хоть и праздник, а день рабочий, не выходной. Специально для занятых и работающих юмамочек мы с редакцией сайта собрали и опробовали несложные идеи праздничного оформления обычных блюд. Для некоторых понадобится формочка-выемка для печенья в виде сердца, большая и/или маленькая.

Выбирайте!

«Сердечные» яблочки

Маленькой формочкой-сердечком прорежьте кожуру яблока на глубину около 1 см. Тонким и узким ножом, под наклоном, прорежьте мякоть яблока под «сердечками» и поменяйте их местами.

Фруктовый салат

Красиво и ярко смотрятся яркие разноцветные фрукты. Заправить салат можно сливочным йогуртом или мягким творожком с ложкой меда.

Кофе с сердечками

Сердечки быстро тают в кружке, поэтому нужно опускать их в кофе сразу перед подачей. Я вырезала их маленькой формочкой из маршмеллоу, пастилы и зефира. Зефирные сердечки держатся дольше других, из маршмеллоу растворяются моментально. Поэтому лучше предварительно поэкспериментировать.

Сырники

Сырники в виде сердечек можно вырезать формочкой для печенья, а можно сформировать сердечко руками, помогая ножом – творожное тесто очень пластичное.

Традиционно к ним подайте сметану, а если есть свободные пять минут – сделайте карамелизованные яблоки.

Яблоки нарежьте кружочками толщиной 0,5 – 0,7 см., вырежьте в серединке сердечко. Посыпьте сахаром и обжарьте с двух сторон на сливочном масле на среднем жару. Нужно буквально 2-3 минуты, чтобы яблоки стали мягкими и пропитались карамельным сиропом.

Гренки с яблоками

Из таких карамельных яблок получаются вкусные гренки. Ломтики белой булки или батона подсушите под грилем или на сковороде, намажьте творожным сыром и уложите сверху ломтик яблока. Будет не очень сладко, если хотите – добавьте сверху мед. Корица тоже будет к месту!

Картошка-фри в виде маленьких сердечек

Если нарезать картошку пластинками толщиной в полсантиметра, вырезать сердечки легко. Жарится во фритюре быстро: в небольшой посудине хорошо нагрейте растительное масло на пробу бросьте одно сердечко, должно зашипеть-запузыриться и всплыть. Если лежит на дне – масло еще не разогрелось. Опускайте картошку и сразу мешайте, чтоб не слиплась. Зарумянилась – готово, выкладывайте на пару минут на бумажные салфетки, чтоб впиталось масло.

Кстати, такую картошку можно положить в суп! Заправьте прозрачный бульон сердечками из моркови и картошки, и он сразу станет нарядным и праздничным.

Сосиски-сердечки

Наверное, такие уже все делали. Сосиску режьте наискосок, и складывайте половинки срезом друг к другу. Закрепите шпажкой. Отличная пара к «сердечкам-фри».

По этой же схеме можно сделать сердечки из винограда, маленьких помидоров и украсить ими бутерброды-канапе с сыром, холодным мясом или копченостями.

Из готового теста можно быстро испечь порционные мини-пиццы в виде сердца. Или на большую пиццу нарезать сердечками колбасу/сыр/красный сладкий перчик.

Уделите чуть больше внимания утренним бутербродам. Подсушите хлеб в тостере, духовке или подрумяньте на сковороде. Если хотите придать бутербродам форму сердца – возьмите кухонные ножницы, тостерный хлеб прекрасно ими режется. Можно сделать канапе или сэндвичи двуслойными, с творожным сыром, красной рыбой, мясным паштетом и контрастно украсить зеленым салатом, сердечками из огурца, помидора или красного болгарского перца.

Например, нарежьте овощечисткой огурец тонкими широкими полосками, уложите их внахлест на поджаренный и намазанный сливочным сыром хлеб, и обрежьте ножницами края по форме хлеба. Красное сердечко или пару колечек маслины, и готово.