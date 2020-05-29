Люблю быстрые рецепты из доступных продуктов. Приготовить творожный пирог на песочном тесте очень просто. Понадобится минимум ингредиентов. Кто любит творог, обязательно оценит этот десерт. Пирог получается очень нежный, рассыпчатый и легкий.

Творожный пирог на песочном тесте

Понадобится для мучной крошки: Сахар - 100 грамм, Мука - 200 грамм, Сливочное масло - 100 грамм, Разрыхлитель теста - 1 пакетик (10 грамм).

Основа:

* В муку натереть сливочное масло, затем добавить сахар и разрыхлитель.

* Получилась вот такая крошка - это будут слои пирога.

Начинка:

Понадобится для начинки: Творог - 400 грамм, Сахар - 100-150 грамм, Яйца - 2 штуки.

* Теперь переходим к приготовлению творожной начинки.

* Соединяю творог, яйца и сахар. Все перемешиваю блендером до однородной массы.

* Начинаю формировать пирог. На дно формы выкладываю первый слой крошки и утрамбовываю. Первый слой делаю потолще, это основа пирога. Лучше взять форму с раздвижными (разъемными) краями. Но я справилась и с обычной формой.

* Чередую слои крошки и творога. Верхний слой должен быть из крошки.

* Ставим пирог выпекаться в разогретую духовку (180 градусов) на час. За это время пирог хорошо поднялся.

* Пока пирог еще горячий, заливаю его сверху смесью сгущенки со сметаной (1/4 банки сгущенки+2 ст.ложки сметаны), не вынимая из формы.

* Сразу же после заливки можно украсить пирог сверху по желанию. У меня жареный арахис. Остывший пирог легко извлекается из формы.

* Убираю в холодильник минимум на час. Холодный он гораздно вкуснее)

Пробуйте!