Творожный пирог на песочном тесте
Люблю быстрые рецепты из доступных продуктов. Приготовить творожный пирог на песочном тесте очень просто. Понадобится минимум ингредиентов. Кто любит творог, обязательно оценит этот десерт. Пирог получается очень нежный, рассыпчатый и легкий.
Творожный пирог на песочном тесте
|
Понадобится для мучной крошки:
Сахар - 100 грамм,
Мука - 200 грамм,
Сливочное масло - 100 грамм,
Разрыхлитель теста - 1 пакетик (10 грамм).
Основа:
* В муку натереть сливочное масло, затем добавить сахар и разрыхлитель.
* Получилась вот такая крошка - это будут слои пирога.
Начинка:
|
|
Понадобится для начинки:
Творог - 400 грамм,
Сахар - 100-150 грамм,
Яйца - 2 штуки.
* Теперь переходим к приготовлению творожной начинки.
* Соединяю творог, яйца и сахар. Все перемешиваю блендером до однородной массы.
* Начинаю формировать пирог. На дно формы выкладываю первый слой крошки и утрамбовываю. Первый слой делаю потолще, это основа пирога. Лучше взять форму с раздвижными (разъемными) краями. Но я справилась и с обычной формой.
* Чередую слои крошки и творога. Верхний слой должен быть из крошки.
* Ставим пирог выпекаться в разогретую духовку (180 градусов) на час. За это время пирог хорошо поднялся.
* Пока пирог еще горячий, заливаю его сверху смесью сгущенки со сметаной (1/4 банки сгущенки+2 ст.ложки сметаны), не вынимая из формы.
* Сразу же после заливки можно украсить пирог сверху по желанию. У меня жареный арахис. Остывший пирог легко извлекается из формы.
* Убираю в холодильник минимум на час. Холодный он гораздно вкуснее)
Пробуйте!