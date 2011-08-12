Джем и соус из крыжовника

Любители варенья наверняка знают о существовании «Желфикса», «Квиттина» или «Конфитюрки» - это содержащая пектин добавка к варенью, позволяющая сварить его за 5 минут и с меньшим количеством сахара. Что такое пектин? Пектин (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) – это вещество растительного происхождения, та самая полезная растворимая клетчатка, которая так важна для правильной работы кишечника и здорового обмена веществ. В кулинарном аспекте пектин интересен тем, что при добавлении воды способен образовать желе, гель и поэтому широко используется в пищевой промышленности. К примеру, для изготовления зефира и мармелада нужен яблочный пектин, а в йогурты добавляется пектин, полученный из цитрусовых – в качестве загустителя и стабилизатора.

В домашней кулинарии пектин пригодится для варки джемов и желе – приготовление займет немного времени, вариться джем будет не больше 5 минут – в таком джеме сохранится вкус и аромат ягод, и больше витаминов и полезных веществ. А калорий будет меньше – ведь количество сахара можно уменьшить вдвое!

С добавкой пектина я варю джем их крыжовника и киви, или из крыжовника с малиной – а вообще ягоды/фрукты подойдут любые, только придется их измельчить. Пектиновые добавки разных производителей могут немного отличаться, поэтому придерживайтесь инструкции на упаковке. Пробуем?

Джем из крыжовника и киви

Понадобится:



Крыжовник зеленый – 700 гр. (прим.1 литровая банка, полная до верха);

Киви – 3 шт.;

Сахар – 500 гр.;

Свежая мята (необязательно);

«Желфикс» – 1 пакетик.

Примечание: Сахар можно заменить фруктозой.

Крыжовник надо вымыть, отщипнуть «хвостики» и «носики». Киви очистить.

Прокрутите киви и крыжовник через мясорубку. Я использую именно мясорубку, а не блендер, потому что блендер плохо измельчает шкурку крыжовника.

На килограмм ягод нужно полкило сахара. Из этого количества сахара возьмите пару ложек, и смешайте с ним содержимое пакетика – иначе пектин будет труднее размешать.

Добавьте в крыжовенную массу, размешайте и поставьте на плиту – доведите до кипения, помешивая. Помешивать нужно обязательно, чтобы пектин равномерно набух и растворился, и не пригорел – на это нужно всего несколько минут. Я люблю мяту, поэтому кладу несколько листочков – мне кажется, мятный аромат очень украшает этот джем, но, конечно, можно заменить мяту другим ароматизатором или обойтись совсем без него.

Закипело? Добавляйте сахар, снова хорошо размешивайте и опять доведите до кипения. Кипятим 3 минуты – и можно разливать в банки. Я варю всего пару банок, поэтому не закрываю их сразу, а даю остыть – и храню (недолго) под пергаментной крышкой. Если планируете длительное хранение, то банки нужно закрыть, и перевернуть на 5 минут вверх дном.

Приятного аппетита!

Тем, кто любит остро-сладкие фруктовые соусы, предлагаю попробовать соус их крыжовника с яблоками и имбирем.

Соус из крыжовника и яблок

Понадобится:



Крыжовник – 350 гр.; (примерно полная литровая банка);

Яблоко - 250 гр.( прим. 1 большое);

Лук репчатый – 1 крупная луковица;

Изюм светлый без косточек – 50 гр. (прим. горсть);

Сахар – 4 ст. л.;

Уксус натуральный, 5% - 5-6 ст.л.;

Соль – щепотка;

Корица – 1 палочка;

Гвоздика молотая – щепотка;

Имбирь молотый – 1/3 чайной ложки;

Смесь с чили или хлопья чили – на кончике чайной ложки.

Примечание. Количество пряностей нужно отрегулировать с учетом своих вкусов, с указанным количеством получается не очень острый соус, так что можно будет добавить. Имбирь можно заменить перцем чили.

Крыжовник вымойте и отщипните или отрежьте «хвостики» и «носики». Яблоко без кожуры нарежьте некрупной соломкой или кубиками. Лук нарежьте кубиками. Изюм хорошо промойте и удалите веточки, если есть.

В кастрюлю налейте уксус, положите сахар и пряности, и вскипятите.

Все подготовленные продукты (крыжовник, лук, изюм, яблоко) положите одновременно, накройте крышкой и готовьте несколько минут, пока они не дадут сок.

Теперь крышку снимите, и упаривайте соус на среднем огне, помешивая время от времени, до загустения. Я варю примерно 35-40 минут. В конце варки можно подправить вкус – добавить сахар, если слишком кисло, или уксус – если, наоборот, чересчур сладко. Я охлаждаю ложечку соуса, и пробую. Иногда это бывает необходимо, ведь сладость исходных продуктов может быть разной. Подать такой соус можно к мясу.