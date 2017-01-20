Яблочный рулет-"шарлотка»
Этот рулет я делала раз пять за новогодние праздники, и для гостей, и для домашнего стола. Очень быстрый и простой, при этом вкусный и эффектный! Особенно рулет хорош, если сделать к нему крем, ванильный заварной соус или полить соленой карамелью и подать со взбитыми сливками!
Яблочная начинка запекается здесь одновременно с бисквитным тестом, и моя приятельница сказала: это у тебя «рулет-шарлотка». Сходство по способу приготовления, конечно, есть, но рулет намного нежнее, сочнее и интереснее всем известного пирога. Обязательно попробуйте! Это просто!
Яблочный рулет-"шарлотка"
|
Понадобится:
Яблоки, лучше кисло-сладкие – 600-700 гр.;
* Начинка: яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте столовую ложку сахара (из общего количества), если яблоки очень сладкие – полейте их лимонным соком (одну-две ложки), чтобы сбалансировать излишнюю сладость. Ароматизируйте по своему вкусу – корицей, лимонной цедрой или ванильным сахаром, перемешайте.
* Противень застелите бумагой для выпечки и выложите яблочную начинку в прямоугольный пласт, шириной 22-25 и длиной ок. 35 см.
* Тесто: яйца взбейте с сахаром до получения пышной-плотной легкой пены. Влейте 30 мл. молока или сливок, перемешайте. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли, и аккуратно перемешайте. Получилось легкое тесто средней густоты.
* Выложите тесто поверх яблок и разровняйте. Слой теста будет тонким, это нормально - при выпечке тесто поднимется, вырастет в высоту.
* Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Выпекайте рулет 15-20 минут на среднем уровне. Верх рулета должен стать уверенно-румяным, поэтому делайте поправку на особенности своей духовки.
* Выньте противень из духовки. Теперь рулет надо перевернуть начинкой вверх. Не снимая с противня, я накрываю рулет листом пергамента, подложкой для выпечки или полотенцем, сверху - большой разделочной доской и переворачиваю. При помощи этого пергамента/полотенца буду сворачивать рулет. Осталось только снять бумагу, на которой пекся рулет и свернуть его, яблочный слой при этом окажется внутри.
* Положите рулет швом (краем) вниз, остывать. Если хотите, посыпьте сразу сахарной пудрой, пока рулет горячий – пудра будет лучше держаться. Остывший рулет легче нарезать. Подрежьте рулет с боков, чтобы стал ровный и красивый, и можно подавать на стол.
* Получился мягкий бисквитный рулет с сочной кисло-сладкой яблочной прослойкой, вкусный и ароматный. А если сделать к нему соус или крем, будет самый настоящий праздничный десерт! Нам нравится со взбитыми сливками (200 мл. сливок 33% и столовая ложка сахарной пудры, взбить), с тягучей соленой карамелью (рецепт здесь) или с ванильным заварным кремом-соусом (рецепт здесь).
* Сегодня сделала крем из маскарпоне (250 гр. маскарпоне + 100 мл. обычных сливок 10%, сахар по вкусу, взбить до пышного крема). Такой крем делается легко и быстро, и вкус у него нежный сливочный, попробуйте!
* Нам понравилось, это красиво, просто, вкусно! Обязательно попробуйте, если вы любите выпечку с яблоками!
Приятного аппетита!
|
Ванильный соус
Наверное, было бы неправильным, говоря о яблочных пирогах, умолчать о ванильном соусе – по-моему, они просто созданы друг для друга!
|
Соус с соленой карамелью
В паре с соленым карамельным соусом - можно съесть даже... башмак :)