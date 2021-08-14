Маковый пирог
Простой в приготовлении маковый пирог с песочной основой и мягкой начинкой.
|Понадобится:
Сметана - 200 г
Яйца - 3 шт.
Мягкий творог - 100 г
Мак - 4 ст.л.
Крахмал (лучше кукурузный) - 4 ч.л.
Мука - 240 г (2 неполных стакана)
Сливочное масло - 70 г
Сахар - по вкусу
Приготовление:
1. Готовим основу
Смешать 1 яйцо, 50 г сметаны, размягченное сливочное масло и сахар по вкусу. В основу я не добавляла сахар, но взяла ванилин. Хорошо перемешиваем ингредиенты и постепенно вводим всю муку. Получилось эластичное тесто - из него хорошо формируется основа даже без скалки.
2. В разъемную форму выкладываем раскатанное тесто и формируем бортики. Отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
2. Переходим к начинке.
Нужно залить кипятком мак и оставить набухать некоторое время.
Смешиваем 2 яйца, сахар по вкусу (у меня 1/2 стакана), мягкий творог, 150 г сметаны, крахмал.
Делим получившийся крем на 2 части и в одну из них добавляем мак (отделив от воды).
3. Выкладываем в центр полуготового коржа начинку, чередуя по ложке из каждой чашки.
4. Ставим в духовку еще примерно на 30 минут при температуре 180 градусов. Пирог готов. Извлекаем из формы, остужаем, охлаждаем в холодильнике и пробуем!
Приятного аппетита!