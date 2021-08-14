Простой в приготовлении маковый пирог с песочной основой и мягкой начинкой.

Понадобится:

Сметана - 200 г

Яйца - 3 шт.

Мягкий творог - 100 г

Мак - 4 ст.л.

Крахмал (лучше кукурузный) - 4 ч.л.

Мука - 240 г (2 неполных стакана)

Сливочное масло - 70 г

Сахар - по вкусу

Приготовление:

1. Готовим основу

Смешать 1 яйцо, 50 г сметаны, размягченное сливочное масло и сахар по вкусу. В основу я не добавляла сахар, но взяла ванилин. Хорошо перемешиваем ингредиенты и постепенно вводим всю муку. Получилось эластичное тесто - из него хорошо формируется основа даже без скалки.

2. В разъемную форму выкладываем раскатанное тесто и формируем бортики. Отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

2. Переходим к начинке.

Нужно залить кипятком мак и оставить набухать некоторое время.

Смешиваем 2 яйца, сахар по вкусу (у меня 1/2 стакана), мягкий творог, 150 г сметаны, крахмал.

Делим получившийся крем на 2 части и в одну из них добавляем мак (отделив от воды).

3. Выкладываем в центр полуготового коржа начинку, чередуя по ложке из каждой чашки.

4. Ставим в духовку еще примерно на 30 минут при температуре 180 градусов. Пирог готов. Извлекаем из формы, остужаем, охлаждаем в холодильнике и пробуем!

Приятного аппетита!