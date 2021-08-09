Немецкие пончики-кребли. Пробуйте — очень вкусно!
Что такое кребли? Это популярный в Германии десерт, напоминающий по форме хворост, а по вкусу - пончики. Мягкие, пышные, воздушные, ароматные, почти несладкие. Кребли (нем. krebli) немцы уплетают с медом, джемом, сахарной пудрой.
Эту выпечку определенно стоит попробовать. Получается гора вкусных завитушек, при этом готовятся быстро и из доступных продуктов. Рецепт настолько беспроигрышный, что кребли придутся по вкусу каждому члену семьи!
Кребли - пончики по-немецки
|
Понадобится:
Приготовление:
1. Смешайте мягкий творог, сметану, яйца, сахар и соль до однородной массы. Затем постепенно добавьте муку с содой. В зависимости от густоты сметаны и творога, муки может понадобиться чуть больше. У меня ушло около 600 грамм.
2. Замесите мягкое тесто и оставьте его при комнатной температуре минут на 30-40.
3. Припылите мукой поверхность, на которой будете раскатывать и резать тесто. Раскатайте тесто тощиной около 3-5 мм (сильно тонко не раскатывайте).
4. Нарежьте на полоски или квадратики, сделайте надрез в серединке и выверните как хворост.
5. Жарьте в масле несколько секунд до золотистого цвета с каждой стороны на большом огне. Каждый кребль при жарке увеличивается примерно в 3 раза.
6. Из указанного количества теста у меня вышло 3 большие тарелки.
Сверху посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!