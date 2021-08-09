Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Frisco
Сладкие блюда

Немецкие пончики-кребли. Пробуйте — очень вкусно!

Что такое кребли? Это популярный в Германии десерт, напоминающий по форме хворост, а по вкусу - пончики. Мягкие, пышные, воздушные, ароматные, почти несладкие. Кребли (нем. krebli) немцы уплетают с медом, джемом, сахарной пудрой.

Эту выпечку определенно стоит попробовать. Получается гора вкусных завитушек, при этом готовятся быстро и из доступных продуктов. Рецепт настолько беспроигрышный, что кребли придутся по вкусу каждому члену семьи!

Кребли - пончики по-немецки

Понадобится:
Мука - 500-600 г
Сметана - 200 г
Яйца - 2 шт.
Мягкий творог - 300 г
Сахар - 2 ст.л.
Соль - 1 ч.л.
Сода - 1 ч.л.
Растительное масло - минимум 1 стакан для жарки
Сахарная пудра - для посыпки

Приготовление:

1. Смешайте мягкий творог, сметану, яйца, сахар и соль до однородной массы. Затем постепенно добавьте муку с содой. В зависимости от густоты сметаны и творога, муки может понадобиться чуть больше. У меня ушло около 600 грамм.

2. Замесите мягкое тесто и оставьте его при комнатной температуре минут на 30-40. 

3. Припылите мукой поверхность, на которой будете раскатывать и резать тесто. Раскатайте тесто тощиной около 3-5 мм (сильно тонко не раскатывайте).

4. Нарежьте на полоски или квадратики, сделайте надрез в серединке и выверните как хворост.

5. Жарьте в масле несколько секунд до золотистого цвета с каждой стороны на большом огне. Каждый кребль при жарке увеличивается примерно в 3 раза.

6. Из указанного количества теста у меня вышло 3 большие тарелки. 

Сверху посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Оставить комментарий
Реклама
Сладкие блюда
Реклама
Реклама