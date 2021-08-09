Что такое кребли? Это популярный в Германии десерт, напоминающий по форме хворост, а по вкусу - пончики. Мягкие, пышные, воздушные, ароматные, почти несладкие. Кребли (нем. krebli) немцы уплетают с медом, джемом, сахарной пудрой.

Эту выпечку определенно стоит попробовать. Получается гора вкусных завитушек, при этом готовятся быстро и из доступных продуктов. Рецепт настолько беспроигрышный, что кребли придутся по вкусу каждому члену семьи!

Кребли - пончики по-немецки

Понадобится:

Мука - 500-600 г

Сметана - 200 г

Яйца - 2 шт.

Мягкий творог - 300 г

Сахар - 2 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Сода - 1 ч.л.

Растительное масло - минимум 1 стакан для жарки

Сахарная пудра - для посыпки

Приготовление:

1. Смешайте мягкий творог, сметану, яйца, сахар и соль до однородной массы. Затем постепенно добавьте муку с содой. В зависимости от густоты сметаны и творога, муки может понадобиться чуть больше. У меня ушло около 600 грамм.

2. Замесите мягкое тесто и оставьте его при комнатной температуре минут на 30-40.

3. Припылите мукой поверхность, на которой будете раскатывать и резать тесто. Раскатайте тесто тощиной около 3-5 мм (сильно тонко не раскатывайте).

4. Нарежьте на полоски или квадратики, сделайте надрез в серединке и выверните как хворост.

5. Жарьте в масле несколько секунд до золотистого цвета с каждой стороны на большом огне. Каждый кребль при жарке увеличивается примерно в 3 раза.

6. Из указанного количества теста у меня вышло 3 большие тарелки.

Сверху посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!