Следующий год – год Желтого Быка. Недавно прочитала в сети , что астрологи рекомендуют не выставлять на Новогодний стол мясные блюда, а подать много-много разных салатов, закусок, сладостей и десертов. Грибы и морепродукты тоже одобрены И тогда Желтый Бык будет к нам благосклонен весь следующий год. А мясо… мясо на потом - не стоит нервировать животное…

Можно относиться к таким советам как угодно – следовать им или смеяться над ними – но десерт на стол поставьте обязательно! В этом сезоне модно все, что «колышется» – желе, муссы, пудинги. Даже то, что раньше не колыхалось, теперь просто обязано! В декабрьском номере журнала «Гастроном» опубликована новаторская идея – «жевательные» коктейли. Предлагается «зажелировать» и подать кусочками «Кровавую Мери», «Мохито» и «Куба либре». А что, мне нравится! Конечно, есть опасность увлечься новинкой и быстро наклюкаться – будьте бдительны !

Ну, коктейли в твердой форме – это для экспериментаторов, а мы приготовим менее рискованный десерт – белый, как снег, и такой нежный… Шоколадный мусс.

В наше новогоднее меню этот десерт входит .

Мусс из белого шоколада

Нежный и ароматный

Понадобится:

Желатин - 2 чайных ложки;

Вода для замачивания желатина – 2 ч.л.;

Коньяк (или ром) – 3 ст. л.;

Сливки для взбивания (33%) – 400 мл.;

Белый шоколад – 200 гр.;

По желанию – для ароматизации – цедра апельсина, корица или ванильный сахар.

1. Желатин залейте водой и коньяком, размешайте и оставьте минут на 30-40 для набухания.

2. Часть сливок (примерно 100 – 120 мл.) разогрейте в ковшике до закипания (не кипятите, только разогрейте!). Снимите ковшик с огня, и положите набухший коньячный желатин. Помешивая, дождитесь полного растворения. Если будет плохо растворяться, можно вернуть на маленький огонь на полминутки, только тогда помешивайте и смотрите, чтобы сливки не пригорели.

3. Шоколад надо заранее наломать на дольки, и добавить в сливочно-желатиновую смесь, пока она не остыла. Если будете ароматизировать – пора! Добавляйте цедру, или корицу, или другой ароматизатор - на ваш выбор. Теперь можно снова поставить на огонь и немного подогреть, снять и размешивать до растворения шоколада. Белый шоколад плавится легко, и вскоре получится однородная густая масса. У меня он растворился в сливках без дополнительного нагрева, хватило тепла горячих сливок. Оставьте кастрюльку, пусть остынет до комнатной температуры. Иногда помешивайте, чтоб не было пленки сверху. А тем временем…

4. займемся оставшимися сливками. Просто взбейте их до стойкой пены. У меня почему-то получилось взбить только до мягкой пены (на фото это видно) . Видимо, сливки неудачные попались,.. но на вкус это не повлияло никоим образом! Мусс получился несколько более нежным.

5. Пока взбивали сливки, шоколадная масса остыла. Соединяем их! Сначала вмешайте небольшое количество сливок. Масса станет немного воздушнее, и остальные сливки удастся вмешать легче и они меньше потеряют в объеме и воздушности. Аккуратно размешивайте, движения ложки должны быть не по кругу, а сверху вниз. То есть захватываете с краю-снизу шоколад, и складываете сверху-в середину, и так до полной однородности.

6. Разливаем – раскладываем мусс в порционные вазочки, бокалы, креманки, маленькие стаканчики – и в холодильник часа на 4, лучше на ночь.

7. Украшаем – в соответствии с выбранным ароматизатором – шоколадной стружкой, орехами, подойдут ломтики апельсина, палочки корицы, ягодки, сироп от варенья.

Приятного аппетита !

P.S. – Идея! Можно приготовить торт с начинкой из такого мусса, если для вас классический праздничный торт – обязательный атрибут новогоднего стола. Нужна разъемная форма и один тонкий бисквит. Для экономии времени купите готовые коржи. Уложите корж в форму (это будет дно), и перед наполнением пропитайте сиропом и/или сбрызните коньяком (ромом). Сверху вылейте мусс, и охлаждайте в холодильнике 6-8 часов. После этого снимите бортик, и можно украшать – шоколадной стружкой, взбитыми сливками, какао, орехами, растопленным шоколадом, фруктами…

Чтобы торт был очень высокий (слой мусса ок. 6 см.), возьмите 1,5 нормы продуктов .