Вишневый пирог из песочного теста

Приготовить - просто и быстро! Из вишни и песочного теста печём пирог в духовке! Публикуем проверенный редакцией рецепт очень вкусного вишневого пирога.

Понадобится (на 12 порций):

- 300 г сливочного масла;

- 500 г вишни;

- 225 г сахара;

- 500 г муки;

- 1 пакетик разрыхлителя;

- 1/2 ч.л. натёртой цедры лимона;

- 1 щепотка соли;

- 1 ч.л. молотой корицы;

- 1 яйцо;

- 50 г молотого очищенного миндаля.

1. Масло растопить и немного остудить.

2. Вишню вымыть, обсушить, вынуть косточки и засыпать 25 г сахара. Миндаль раздробите на некрупные кусочки (это можно сделать в блендере, либо прокатать скалкой (через полиэтиленовый мешок).

3. Смешать в миске муку, разрыхлитель, остальной сахар, лимонную цедру, соль, корицу. Добавить растопленное масло и яйцо. Заместить миксером или руками рассыпчатое тесто.

4. Духовку нагреть до 200 С.

5. Форму смазать маслом. На дно формы выложить половину теста и хорошо примять.

6. Насыпать миндаль и вишню, а сверху раскрошить вторую половину теста.

7. Выпекать в духовке 30-40 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!