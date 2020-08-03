Вишневый пирог из песочного теста
Приготовить - просто и быстро! Из вишни и песочного теста печём пирог в духовке! Публикуем проверенный редакцией рецепт очень вкусного вишневого пирога.
Понадобится (на 12 порций):
- 300 г сливочного масла;
- 500 г вишни;
- 225 г сахара;
- 500 г муки;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1/2 ч.л. натёртой цедры лимона;
- 1 щепотка соли;
- 1 ч.л. молотой корицы;
- 1 яйцо;
- 50 г молотого очищенного миндаля.
1. Масло растопить и немного остудить.
2. Вишню вымыть, обсушить, вынуть косточки и засыпать 25 г сахара. Миндаль раздробите на некрупные кусочки (это можно сделать в блендере, либо прокатать скалкой (через полиэтиленовый мешок).
3. Смешать в миске муку, разрыхлитель, остальной сахар, лимонную цедру, соль, корицу. Добавить растопленное масло и яйцо. Заместить миксером или руками рассыпчатое тесто.
4. Духовку нагреть до 200 С.
5. Форму смазать маслом. На дно формы выложить половину теста и хорошо примять.
6. Насыпать миндаль и вишню, а сверху раскрошить вторую половину теста.
7. Выпекать в духовке 30-40 минут до румяной корочки.
Приятного аппетита!