Простой в приготовлении и из доступных продуктов, десерт с клубникой собственной заморозки попробуйте обязательно. Во-первых, это вкусно! Во-вторых, все нужные продукты обычно есть в холодильнике или в ближайшем продуктовом. Приготовление можно разбить на несколько этапов и удобно вписать в свой график. Начнем?

Клубничный десерт с ванильным кремом

Понадобится: Клубника замороженная – полтора-два стакана; Молоко – 400 мл.; Яйцо (только желтки) – 3 шт.; Сахар (в крем) – 50 гр.; Сахар (в ягоды) – по вкусу; Кукурузный крахмал – 20 гр.; Ваниль или ванильный сахар; Сметана 20% - 100 гр; Лимон – ½ шт.; Бисквит или кекс – 6 ломтиков; Шоколад для посыпки.

* Клубнику разморозьте, выложите на сито и хорошо сцедите сок (сок понадобится). Отцеженные ягоды слегка разомните с сахаром, количество сахара меняйте по вкусу – в зависимости от сладости ягод. Мелкой теркой снимите цедру с половины лимона, добавьте в клубнику и перемешайте. Сок используем для пропитки бисквита, в него добавьте по своему вкусу сахар и лимонный сок, прогрейте для растворения сахара. Ягодная часть десерта готова.

* Делаем крем. Отделите желтки, белки не понадобятся. Их можно заморозить и потом использовать в выпечке, сделать безе, белковый омлет.

* Молоко налейте в кастрюлю, положите стручок ванили и нагрейте до кипения. Я разрезала стручок, вынула мякоть и положила в молоко вместе с самим стручком. Если используете ванильный сахар, в молоко его не добавляйте, а смешайте с желтками.

* Если используете ванильный сахар, замените им часть сахара для крема – то есть, обычный сахар + ванильный сахар = 50 гр. В небольшом ковшике перемешайте до однородности желтки, крахмал, сахар.

* Молоко на грани закипания, снимите с огня кастрюлю и влейте немного (ок. трети-половины стакана) горячего молока в желтки тонкой струйкой, хорошо размешивая. Верните на огонь кастрюлю с молоком и теперь уже в молоко лейте желтково-крахмальную смесь. Для чего переливаем туда-сюда? Чтобы получился однородный крем, без комков.

* Помешивая, варите несколько минут, пока крем не загустеет. Снимите с огня и охладите. Можно поставить кастрюлю в таз с холодной водой и охладить быстро, часто помешивая. А можно накрыть пленкой вплотную к поверхности крема (чтобы не подсохла пленка, как на киселе) и дать остыть при комнатной температуре, а потом переставить в холодильник для полного охлаждения.

* В полностью остывший, холодный и густой заварной крем аккуратно, венчиком или миксером на малых оборотах вмешайте холодную сметану. Сильно не взбивайте, а то крем станет жидким.

* Бисквит или кекс нарежьте небольшими кубиками. Разложите их на дно бокалов, полейте ягодным сиропом для пропитки, затем положите слой ванильного крема и поверх крема – клубнику. Посыпьте тертым шоколадом, украсьте свежей мятой.

Дети сказали – похоже на пломбир со свежими ягодами, только лучше! Попробуйте!

Приятного аппетита!