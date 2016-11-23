Клубничный десерт с ванильным кремом
Простой в приготовлении и из доступных продуктов, десерт с клубникой собственной заморозки попробуйте обязательно. Во-первых, это вкусно! Во-вторых, все нужные продукты обычно есть в холодильнике или в ближайшем продуктовом. Приготовление можно разбить на несколько этапов и удобно вписать в свой график. Начнем?
Понадобится:
Клубника замороженная – полтора-два стакана;
Молоко – 400 мл.;
Яйцо (только желтки) – 3 шт.;
Сахар (в крем) – 50 гр.;
Сахар (в ягоды) – по вкусу;
Кукурузный крахмал – 20 гр.;
Ваниль или ванильный сахар;
Сметана 20% - 100 гр;
Лимон – ½ шт.;
Бисквит или кекс – 6 ломтиков;
Шоколад для посыпки.
* Клубнику разморозьте, выложите на сито и хорошо сцедите сок (сок понадобится). Отцеженные ягоды слегка разомните с сахаром, количество сахара меняйте по вкусу – в зависимости от сладости ягод. Мелкой теркой снимите цедру с половины лимона, добавьте в клубнику и перемешайте. Сок используем для пропитки бисквита, в него добавьте по своему вкусу сахар и лимонный сок, прогрейте для растворения сахара. Ягодная часть десерта готова.
* Делаем крем. Отделите желтки, белки не понадобятся. Их можно заморозить и потом использовать в выпечке, сделать безе, белковый омлет.
* Молоко налейте в кастрюлю, положите стручок ванили и нагрейте до кипения. Я разрезала стручок, вынула мякоть и положила в молоко вместе с самим стручком. Если используете ванильный сахар, в молоко его не добавляйте, а смешайте с желтками.
* Если используете ванильный сахар, замените им часть сахара для крема – то есть, обычный сахар + ванильный сахар = 50 гр. В небольшом ковшике перемешайте до однородности желтки, крахмал, сахар.
* Молоко на грани закипания, снимите с огня кастрюлю и влейте немного (ок. трети-половины стакана) горячего молока в желтки тонкой струйкой, хорошо размешивая. Верните на огонь кастрюлю с молоком и теперь уже в молоко лейте желтково-крахмальную смесь. Для чего переливаем туда-сюда? Чтобы получился однородный крем, без комков.
* Помешивая, варите несколько минут, пока крем не загустеет. Снимите с огня и охладите. Можно поставить кастрюлю в таз с холодной водой и охладить быстро, часто помешивая. А можно накрыть пленкой вплотную к поверхности крема (чтобы не подсохла пленка, как на киселе) и дать остыть при комнатной температуре, а потом переставить в холодильник для полного охлаждения.
* В полностью остывший, холодный и густой заварной крем аккуратно, венчиком или миксером на малых оборотах вмешайте холодную сметану. Сильно не взбивайте, а то крем станет жидким.
* Бисквит или кекс нарежьте небольшими кубиками. Разложите их на дно бокалов, полейте ягодным сиропом для пропитки, затем положите слой ванильного крема и поверх крема – клубнику. Посыпьте тертым шоколадом, украсьте свежей мятой.
Дети сказали – похоже на пломбир со свежими ягодами, только лучше! Попробуйте!
Приятного аппетита!