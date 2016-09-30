Сырники в духовке
Пекла эти сырники для подруги, которая не ест жирного, жареного и пшеничную муку. Получилось вкусно, теперь буду делать и так тоже. Попробуйте и вы, это легко! (С пшеничной мукой их тоже можно делать!)
Очень удобно запекать, а не жарить – пока противень в духовке, хозяйка свободна. Если приготовить тесто вечером, а утром только испечь, получится отличный завтрак!
Сырники в духовке
Понадобится (на 14-16 шт.):
Творог 5% – 450 гр.;
Яйцо – 2 шт.;
Сметана 10% - 3 ст. л.;
Сахар – 2-3 ст. л.;
Соль – 1/3 ч. л.;
Овсяные хлопья – полстакана, или овсяная мука – 4 ст. л.;
Мука из полбы – 3 ст. л.;
Разрыхлитель – 1 чайная ложка;
Сырники в духовке
* Творог нужен мягкий, вкусный, не сухой и не мокрый. Если много сыворотки, положите творог на сито или дуршлаг и дайте стечь (можно под грузом - для скорости).
* Соедините в миске творог, яйца, сметану, сахар и соль.
* Разомните-разотрите ложкой или толкушкой для пюре, так вы сделаете массу более однородной, разомнутся крупные кусочки творога.
* Вместо пшеничной муки я взяла муку из полбы и овсяную муку. Если нет полбяной, просто увеличьте количество овсяной. Овсяную муку можно купить, или сделать её из хлопьев – просто измельчите их блендером.
* Добавьте к творожной смеси муку, разрыхлитель и замесите некрутое тесто. Муки может понадобиться больше или меньше, в зависимости от влажности творога и размера яиц, корректируйте. Тесто не должно быть твердым, главное, чтобы оно не расплывалось и держало форму.
* Застелите противень пергаментом для выпечки или силиконовым ковриком. Выложите шарики из теста (я выкладывала тесто ложкой-дозатором для мороженого), приплюсните и (по желанию) смажьте сметаной. Я половину мазала, половину нет – корочка чуть более гладкая получилась, но большой разницы не увидела.
* Духовку разогрейте до 180 градусов и пеките сырники на среднем уровне минут 20-25. В конце выпечки, если верх сырников не румянится, переставьте противень выше или включите «верхний нагрев». Снимайте с противня осторожно, горячие сырники легко ломаются.
* Сырники получились нежные и мягкие, не жирные, чуть сладковатые. Подайте к ним сметану, а еще мед или варенье, кому несладко – подсластит.
* Можно сделать сырники еще более диетическими, если заменить одно яйцо двумя белками, сахар – сахарозаменителем и исключить сметану, но это уже для фанатов правильного питания.
На мой вкус, они и так хороши.
Приятного аппетита!